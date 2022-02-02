مجموعة شذا تفتتح نزل القمر من مسك بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة فنادق شذا، التي تدير العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، افتتاح نزل القمر في الشارقة. ويمثل هذا النزل وجهة مثالية للتخييم الفاخر والمغامرات الصحراوية بين كثبان مليحة الرملية وجبال الفاية في إمارة الشارقة.

ويعتبر نزل القمر من الوجهات الاستكشافية المتنامية في مجموعة الشارقة من مسك، ويعدّ مثالاً مميزا آخر لرؤية مجموعة الشارقة المتمثلة في عرض الجمال الطبيعي والتراث الثقافي لإمارة الشارقة بفخر.

ويقع نزل القمر من مسك بعيداً عن صخب المدينة في صحراء مليحة، بالقرب من مركز مليحة الأثري، ويضم 10 قباب و6 خيم فندقية، تمتلك معظمها مسابح خاصة يمكن التحكم بدرجة حرارتها وباحات مخصصة للشواء، مع إطلالات رائعة على المناظر الجبلية والصحراوية المحيطة.

وقال سانجيف مالهوترا، نائب الرئيس التنفيذي، فنادق شذا: «قبل وقت طويل من بروز مصطلح التخييم الفاخر، أنشأت فنادق شذا علامة مسك للمنتجعات الصحراوية المميزة، حيث نسعى لتوفير تجارب غير عادية تربط الضيوف بالوجهة بطريقة هادفة. ونحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة شروق ذات الرؤية المستقبلية لإيجاد مظلة متميزة من الفنادق ضمن مجموعة الشارقة».

وتعمل منتجعات مسك على توفير مجموعة متميزة من المنتجعات في الشارقة (الصحراء والشاطئ)، وخورفكان (الجبال والتراث)، ومطرح مسقط (التراث)، والرياض (الواحة)، والمدينة المنورة (العافية). وستكشف شذا عن المزيد من التفاصيل حول هذه المنتجعات الجديدة في المستقبل القريب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز