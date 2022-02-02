وجهة سياحية جديدة في دبي بمشاهد خارجية بلا حواجز على ارتفاع 250 متراً

المصدر: البيان

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أعلنت "ذا ڤيو آت ذا بالم"، منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة القابعة على قمة "ذا بالم تاور" والتابعة لــ"نخيل"، عن افتتاح "ذا نيكست ليفيل" (The Next Level)، وهي عبارة عن منصة مشاهدة خاصة مذهلة من دون عوائق وتتميز بإطلالتها البانورامية على "نخلة جميرا" والخليج العربي وأفق دبي، وهي خالية من وجود أي حواجز جانبية تحجب النظر.

يشكل هذا المعلم الحديث الذي يعتبر امتداداً لـ"ذا ڤيو"، مكاناً مثالياً لاستنشاق الهواء النقي، إذ يقع على ارتفاع 250 متراً فوق سطح البحر، ما يجعله أعلى نقطة في "نخلة جميرا".

سوف يستمتع زوار " ذا نيكست ليفيل" بخوض تجربة جديدة تماماً، في حين تتوفر تذاكر الدخول إليها بدءاً من 175 درهماً للبالغين و120 درهماً للصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و12 عاماً، كما تتميز بكونها توفر إمكانية الوصول إلى المستويين 52 و54 عبر مسار سريع، بالإضافة إلى القيام بجولة ذاتية من دون مرشدين.

وفي حال وجود رغبة في أخذ الأمور نحو مستويات أعلى، فإنه بالإمكان خوض هذه التجربة عبر شراء التذاكر الخاصة بكبار الشخصيات ابتداءً من 325 درهماً للبالغين و145 درهماً للصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4و 12 عاماً، إذ تشمل هذه الباقة استخدام المسار السريع وصولاً إلى "ذا ڤيو" في المستوى 52 وإلى " ذا نيكست ليفيل"، بالإضافة إلى التمتع بجولة بصحبة مرشدين والدخول إلى صالة كبار الشخصيات حيث يتم تقديم مشروبات منزلية أو مشروبات فوّارة وحلويات عربية ووجبات خفيفة.

وقال عمر خوري، مدير إدارة الأصول في "نخيل": "إن نخيل تواصل توسيع مجالاتها وتقديم مفاهيم جديدة تحطّم الأرقام القياسية التي تميّز دبي كوجهة تتمتع بشهرة عالمية. وبعد النجاح الباهر الذي حققته ذا ڤيو آت ذا بالم، والتي تم إطلاقها في شهر إبريل من العام الماضي، يسعدنا أن نرتقي بهذه التجربة نحو آفاق جديدة من خلال إطلاق ذا نيكست ليفيل وإضافة بُعدٍ جديد إلى ما هو متمتع بالفعل بشهرة واسعة النطاق وإلى المعالم السياحية الجذّابة. كما نتطلع إلى الترحيب بالزوار للاستمتاع بخوض تجربة لا مثيل لها تحتفي بالإنجاز الهندسي المذهل، ألا وهو نخلة جميرا".

من جهة أخرى، جرى تدشين إطلاق هذا المشروع المُبتكر الفريد من نوعه، بالتعاون مع زهرة لاري، و هي رياضية إماراتية بارعةٌ في فن التزلج على الجليد كما أنها أول متزلجة في الشرق الأوسط تخوض منافسات على الساحة الدولية، حيث تم تحويل منصة المشاهدة إلى حلبة للتزلج على الجليد لتكون ملعباً خاصاً بها ليوم واحد فقط. وقامت زهرة لاري باختبار منصة المشاهدة على طريقتها الخاصة، لدى هبوطها من طائرة مروحية على "ذا نيكست ليفيل"، بالإضافة إلى أداء حركات بهلوانية مدهشة والرقص والدوران على الحلبة في أعلى نقطة في "نخلة جميرا". ويمكن مشاهدة مقطع الفيديو الكامل هنا.

تفتح منصة المشاهدة "ذا ڤيو آت ذا بالم" أبوابها كل يوم، من الإثنين إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً، ومن يوم الجمعة إلى الأحد من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل. ويمكن للزوار شراء تذاكر الدخول عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.theviewpalm.ae أو من مكتب شبّاك التذاكر الذي يقع بين "ستاربكس" ومتجر الهدايا. ونظراً للقدرة الاستيعابية المحدودة في "نيكست ليفيل"، يُرجى من العملاء شراء التذاكر مسبقاً.

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