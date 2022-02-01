أجندة فعاليات دبي خلال فبراير ومارس

المصدر: البيان

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في إمارة دبي، عن استضافة المدينة لمجموعة من الفعاليات التي تلبي مختلف الأذواق وتمكن الجمهور من قضاء أوقات ممتعة خلال فبراير الجاري ومارس المقبل، أبرزها:

-كأس دبي العالمي

- 26 مارس، على أرض مضمار ميدان للسباقات.

طواف الإمارات

-26 فبراير،حيث يتنقل المشاركون فيه لمسافة 1081 كم في خمس إمارات لتُختتم في العاصمة أبوظبي.



بطولة سوق دبي الحرة للتنس

-بين 14 و26 فبراير، حيث سيتوافد إلى دبي أبرز لاعبي ولاعبات التنس المحترفين من كلّ أنحاء العالم.

تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية

- 18 فبراير

فعاليات أسلوب الحياة

مهرجان طيران الإمارات للآداب

-بين 3 و 13 فبراير تحت موضوع "ها هي تشرق الشمس

معرض آرت دبي

- بين 11 و13 مارس، ويشمل مجموعةً واسعة من المعارض والتجارب الفنية التشكيلية.

معرض دبي العالمي للقوارب

- بين 9 و13 مارس في ميناء دبي هاربور الجديد

معرض فنون العالم دبي، ويحظى زوار المعرض بفرصة مشاهدة أكثر من 3 آلاف عمل فني و150 فناناً عالمياً ومعرضاً تحت سقف واحد

-بين 16 و19 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

العروض الترفيهية

حفل عبد الحليم حافظ

-من 30 يناير وحتى 27 فبراير على المسرح باستخدام تقنية الهولوجرام

-90 دقيقة مدة الحفل

أمسية النجم البريطاني بيل بايلي مليئة بالألحان والمواقف المضحكة

دبي أوبرا في 4 فبراير



سهرة "أنغام بوند": فرقة دبي أوبرا الكبرى

- 12 فبراير

أعمال كلاسيكية مميزة للأطفال للمؤلف إريك كارل

- 26 و27 فبراير

-عرضٍ لمدة 50 دقيقة في مول الإمارات



العمل المسرحي "العرض الأعظم"،

- يوم 6 مارس في كوكا كولا أرينا

عروض عالمية

عرض الراقصين المحترفين كيكا كيسادا وخافيير مارتوس

-دبي أوبرا في 5 فبراير.

حفل موسيقي للمغني الباكستاني الشهير عاطف أسلم

-مسرح كوكا كولا أرينا يوم 11 فبراير.

مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2022

- 13 فبراير في دبي أوبرا

المشاركون:

- عازف الكمان الشهير الحائز على جائزة جرامي جيل شاهام

- عروض كلاسيكية لأبرز الموسيقيين العالميين، بمن فيهم عازف البيانو الفرنسي الشهير لوكاس ديبارج

- 14 فبراير.

-أوركسترا مالطا الفيلهارمونية إلى دبي أوبرا

- 15 فبراير

- أوركسترا ولاية تتارستان السيمفونية حفلاً موسيقياً مميّزاً بقيادة المايسترو والمدير الفني ألكسندر سلادكوفسكي تحت عنوان إيحاءات من قازان

- 20 فبراير

-العرض الموسيقي الأول من نوعه في دبي لفرقة كوين باي كاندل لايت

-مسرح كوكا كولا أرينا

- 5 مارس.

السوبرانو الأبخازية-الروسية الرائعة هيبلا جيرزمافا تحيي أمسيةً أوبرالية كلاسيكية

- دبي أوبرا في 8 مارس

حفل أوبرا دريسدن في الإمارات

- 14 مارس.

عرض موسيقي حي لعازف البيانو هافاسي

- دبي أوبرا في 20 مارس.

عرض الموسيقي الكازاخستاني ديماش قديبرجن الجماهير

- كوكا كولا أرينا يوم 25 مارس.

-حفل فرقة جيبسي كينغز

مسرح دبي أوبرا يومي 30 و31 مارس.

ويتيح"جدول فعاليات دبي" لسكان وزوار دبي فرصة استكشاف الفعاليات المقبلة وشراء التذاكر بسرعة وثقة من خلال منصة الشراء الخاصة بالمنصة.

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