انضموا إلى الفرح.. فعاليات وحفلات وعروض فنية ورياضية عالمية خلال فبراير ومارس في دبي

المصدر: البيان

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تستضيف دبي مجموعة من الفعاليات التي تلبي مختلف الأذواق وتمكن الجمهور من قضاء أوقات ممتعة خلال فبراير الجاري، ومارس المقبل.

وكشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في إمارة دبي، عن ان الفعاليات تتنوع ما بين الأحداث الرياضية، والعروض الترفيهية، والحفلات الفنية المباشرة، وغيرها بما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية.

ومن ضمن أبرز الفعاليات التي ستشهدها المدينة "بطولة سوق دبي الحرة للتنس"، و"مهرجان طيران الإمارات للآداب"، وحفل نجم البوب الباكستاني عاطف أسلم، وعدد من العروض المسرحية المميزة، والتي يتم تنظيمها مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والفنانين المشاركين وفرق العمل على حد سواء، ومنها ارتداء كمامات الوجه، والتباعد الاجتماعي، وطرق الدفع الرقمية.

الفعاليات الرياضية المميزة

يُقام كأس دبي العالمي في 26 مارس المقبل على أرض مضمار ميدان للسباقات، حيث يوفر منصةً عالميةً تستقطب أفضل خيول السباق في العالم، وتتيح منافسات سنويةً مذهلة، وتُعد هذه البطولة الفعالية الرياضية والاجتماعية الأكثر حماساً وكذلك أغلى سباق خيول في العالم.

وتُعتبر طواف الإمارات من أبرز وأضخم تحديات ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، وتعود إلى دبي في نسختها الرابعة خلال شهر فبراير. وتستعد الإمارة لسبعة أيام من التشويق والحماس مع انطلاق المنافسة في هذا السباق العالمي الفريد من نوعه في الشرق الأوسط في 20 فبراير، حيث يتنقل المشاركون فيه لمسافة 1081 كم في خمس إمارات لتُختتم في العاصمة أبوظبي في 26 فبراير.

وستكون الإمارة على موعدٍ كذلك مع عودة بطولة سوق دبي الحرة للتنس بين 14 و26 فبراير، حيث سيتوافد إلى دبي أبرز لاعبي ولاعبات التنس المحترفين من كلّ أنحاء العالم للمشاركة بها، مع حرصهم على الفوز بلقب البطولة في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وتحتضن الإمارة أيضاً الموسم الحادي عشر من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث يمكن للضيوف خلال هذا التحدي المنافسة للوصول إلى خطّ النهاية والفوز بالسباق، أو تحدّي أصدقائهم فحسب، واختبار إلى أي مدى يمكنهم الاستمرار على دراجاتهم الهوائية ضمن هذه الفعالية الرياضية السنوية المرتقبة في 18 فبراير المقبل.

فعاليات أسلوب الحياة

يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب بين 3 و 13 فبراير تحت موضوع "ها هي تشرق الشمس"، حيث تشكل دورة العام الجاري بداية عصرٍ جديدٍ لهذا المهرجان في مدينة الحبتور، إضافةً إلى الفعاليات المميزة التي يستضيفها إكسبو 2020 دبي. ويتميز مهرجان هذا العام بمشاركة إندرا نويي، وسارة فوردن، وجوليا كوين، وعددٍ من أبرز المؤلفين على مستوى العالم.

وتستضيف مدينة جميرا معرض آرت دبي في موسمه الخامس عشر بين 11 و13 مارس، ويشمل مجموعةً واسعة من المعارض والتجارب الفنية التشكيلية. وتتواصل الفعالية على مدار ثلاثة أيام لتسلّط الضوء على أعمالٍ فنيّة من جميع أنحاء العالم، وبخاصة من أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب ووسط آسيا.

ومنذ انطلاقه للمرة الأولى قبل 29 عاماً، اكتسب معرض دبي العالمي للقوارب شهرته الواسعة ليصبح أحد أكثر الفعاليات البحرية استقطاباً للزوّار في المنطقة. وتُقام دورة عام 2022 من هذا المعرض بين 9 و13 مارس في ميناء دبي هاربور الجديد، حيث لن يكتفي الزوّار بمشاهدة القوارب واليخوت الرائعة راسيةً على طول الرصيف فحسب، بل ستتاح لهم أيضاً فرصة استكشاف أحدث التقنيات في التصاميم والتجهيزات.

وكشف معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، عن تقديم موسمه الثامن بين 16 و19 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

ويحظى زوار المعرض بفرصة مشاهدة أكثر من 3 آلاف عمل فني و150 فناناً عالمياً ومعرضاً تحت سقف واحد، كما يمكنهم لقاء مقتني الأعمال الفنية والخبراء والمشترين لأول مرة، فضلاً عن إمكانية التعرف إلى أبرز نجوم الفن والفنانين الصاعدين

عروض ترفيهية

تقدم مدينة الحبتور كل يوم أحد من 30 يناير وحتى 27 فبراير فرصةً لمشاهدة عبد الحليم حافظ، أحد أعظم فناني جيله في مصر، في حفلٍ موسيقي لم يسبق له مثيل، حيث يطل النجم الراحل على المسرح باستخدام تقنية الهولوجرام وذلك في أمسية طربية بعنوان «سوّاح» ، في حفل مدّته 90 دقيقة، يعيش الضيوف خلالها تجربةً فنية فريدة، ويستعيدون أروع أغاني الزمن الجميل.

ويقدم النجم البريطاني بيل بايلي أمسيةً مليئة بالألحان والمواقف المضحكة خلال حفله الذي تستضيفه دبي أوبرا في 4 فبراير، ويجمع فيه بطريقةٍ مبدعة بين الأعمال الموسيقية المذهلة والتفاعل المباشر مع الجمهور بأسلوبٍ مضحك ومميز.

وتقدم فرقة دبي أوبرا الكبرى سهرةً بعنوان "أنغام بوند"، التي تضم مجموعة من ألحان أشهر أفلام جيمس بوند في 12 فبراير المقبل. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بهذا العرض الموسيقي الذي تؤدّيه أوركسترا مكونة من 25 عازف جاز موهوبين من المنطقة، ليقدموا خلاله أشهر الألحان التي تجاوز عمرها 60 عاماً، ويتولّى قيادتهم المايسترو آدم لونغ.

وفي 26 و27 فبراير سيستمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و6 سنوات ببعض الأعمال الكلاسيكية المميزة للمؤلف إريك كارل في عرضٍ لمدة 50 دقيقة في مول الإمارات، ومنها كتاب الصور المسلية "اليرقة جائعة"، وكتاب "أيها الدب البني، أيها الدب البني، ماذا ترى؟"، وكتاب "10 بطات صغار من المطاط"، وكتاب "اليراعة الوحيدة جداً". ويقدم العرض ثلاثة فنانين موهوبين مع 75 دمية متحركة جميلة.

وتحظى العائلات في الإمارة بفرصة الاستمتاع بالعمل المسرحي "العرض الأعظم"، والذي يتميز بإنتاجه الضخم، والمقاطع التي يتضمّنها من أفلام الرسوم المتحركة المحبّبة، مثل Frozen وTrolls وMoana، وفيلم The Greatest Showman. ويُقام العرض يوم 6 مارس في كوكا كولا أرينا ليتسنى للأطفال مشاهدة أفلامهم المفضلة وعروض الغناء والرقص المميزة.

عروض عالمية

تستضيف دبي أوبرا في 5 فبراير الراقصين المحترفين كيكا كيسادا وخافيير مارتوس لتقديم أبرز عروض الرقص الإسبانية على أنغام الموسيقى العربية ضمن عرض فلامنكو باشن المفعم بالحيوية والطاقة، والذي يعكس الاندماج بين الثقافتين.

ويشهد مسرح كوكا كولا أرينا حفلاً موسيقياً للمغني الباكستاني الشهير عاطف أسلم يوم 11 فبراير، حيث سيؤدي عروضاً غنائية خاصة بيوم الحب من خلال عدد من أغاني أفلام بوليوود الشهيرة.

ويستضيف مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2022 الذي تنطلق فعالياته في 13 فبراير في دبي أوبرا، عازف الكمان الشهير الحائز على جائزة جرامي جيل شاهام، ويضم برنامج المهرجان عروضاً كلاسيكية لأبرز الموسيقيين العالميين، بمن فيهم عازف البيانو الفرنسي الشهير لوكاس ديبارج الذي سيتألق في عرضٍ مباشر منفرد خاصٍ بيوم الحب بتاريخ 14 فبراير. بينما يبهر عازف البيانو الفرنسي لوكاس ديبارغ الحضور بمقطوعاتٍ موسيقية رائعة لباخ وشومان وفوري وسكريبين خلال ليلة رومانسية. ومن جهتها، تعود أوركسترا مالطا الفيلهارمونية إلى دبي أوبرا في 15 فبراير لتقدم ختام المهرجان بأمسية موسيقية كلاسيكية برفقة عازف البيانو ميخائيل بليتنيف، المؤسس والمدير الفني للأوركسترا الوطنية الروسية.

وتقيم أوركسترا ولاية تتارستان السيمفونية حفلاً موسيقياً مميّزاً بقيادة المايسترو والمدير الفني ألكسندر سلادكوفسكي تحت عنوان إيحاءات من قازان في 20 فبراير، ويتضمن برنامج الحفل مجموعةً من أبرز المقطوعات الموسيقية لأشهر الفنانين العالميين.

ويشهد مسرح كوكا كولا أرينا العرض الموسيقي الأول من نوعه في دبي لفرقة كوين باي كاندل لايت يوم 5 مارس. ويحتفي الحفل الموسيقي بأبرز أغاني الروك لفرقة كوين الأسطورية. بدءاً من أغنية وي آر ذا تشامبيونز ووي ويل روك يو وبوهيميان رابسودي وصولاً إلى آي ونت تو بريك فري وغيرها من أشهر الإصدارات العالمية للفرقة الإنجليزية.

وتحيي السوبرانو الأبخازية-الروسية الرائعة هيبلا جيرزمافا أمسيةً أوبرالية كلاسيكية في دبي أوبرا في 8 مارس بعنوان حفل غالا الأوبرا إلى جانب أوركسترا سمفونية القدس بقيادة ديمتري يابلونسكي.

كما سيحظى محبو الموسيقي الكلاسيكية بفرصة مشاهدة أبرز أساطير الغناء الأوبرالي العالمي ضمن حفل أوبرا دريسدن في الإمارات، وسيقام الحفل بتاريخ 14 مارس ليقدم تجارب موسيقية فريدة مع مجموعةٍ من الفرق عالمية المستوى وأهم العازفين الكلاسيكيين المتميزين.

ويشارك عازف البيانو هافاسي بعرضٍ موسيقي حي في دبي أوبرا في 20 مارس. حيث يعود عازف البيانو الشهير إلى دبي ليقدّم أحدث عروضه الموسيقية، بعد نفاد التذاكر في جميع الحفلات الموسيقية التي أقامها في قاعة كارنيجي الشهيرة في نيويورك، وويمبلي أرينا في لندن، ودار الأوبرا في سيدني، إلى جانب عروض لا حصر لها في أوروبا.

ويبهر الموسيقي الكازاخستاني ديماش قديبرجن الجماهير بعرضٍ موسيقي رائع في كوكا كولا أرينا يوم 25 مارس. ويبرز المغني متعدد المواهب بفضل مهاراته الاستثنائية في العزف على العديد من الآلات الموسيقية ومساحاته الصوتية الواسعة.

وتعود فرقة جيبسي كينغز إلى مسرح دبي أوبرا يومي 30 و31 مارس لتقدّم أبرز عروض الموسيقى المستوحاة من فرنسا الجنوبية. ونجحت فرقة جيبسي كينغز في تعريف الملايين من عشّاق الموسيقى بمزيجٍ فريد من أساليب الفلامينغو التقليدية وأنغام البوب الغربي واللاتينيّ.

ويتيح"جدول فعاليات دبي" لسكان وزوار دبي فرصة استكشاف الفعاليات المقبلة وشراء التذاكر بسرعة وثقة من خلال منصة الشراء الخاصة بالمنصة.

لمزيدٍ من المعلومات المتعلقة بفعاليات دبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.visitdubai.com/en/whats-on/dubai-events-calendar. كما يُمكن شراء تذاكر الفعاليات بشكلٍ آمن وسريع من خلال الموقع الإلكتروني وكذلك التطبيق الذكي لـ "جدول فعاليات دبي".

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