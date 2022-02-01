دبي عالم آخر.. احتفلوا بعام النمر الصيني في القرية العالمية

المصدر: البيان

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تنظم القرية العالمية احتفالات أنشطة وبرامج مدهشة بمناسبة العام الصيني الجديد (عام النمر)، حيث سيحظى الزوار بفرصة الفوز بجوائز كبيرة خلال الاحتفالات الثقافية الغنية بالتجارب الممتعة لاستقبال عام النمر الصيني!

وسيستقبل المنتزه ضيوفه خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 6 فبراير عبر إضاءة البوابات باللونين الأحمر والذهبي، اللذان يرمزان إلى الحظ الوافر والثروة والغنى والرفاهية والسعادة، احتفالاً بالعام الصيني الجديد.

وسيستمتع الضيوف بالأنشطة والعروض الثقافية الخاصة بهذه المناسبة، بما في ذلك اللهب النارية التي ستشعل نافورة آرابيان سكوير، بالإضافة إلى عروض رقصة التنين الصيني التقليدي ورقصة الأسد مع عازفي الطبول عند بحيرة التنين، وعلى جسر الصين الذي يقع أمام جناح الصين. وسيتألق مدخل ممشى الاحتفالات مع القوس المصمم على هيئة نمر عملاق بطول 6.7 متر، والمزين بالفوانيس والزخارف الصينية، ما يجعله بمثابة خلفية مثالية لالتقاط صور وذكريات مميزة في القرية العالمية.

ونظراً لأهمية الألعاب النارية في تعزيز الأجواء الاحتفالية، ستشهد سماء الوجهة عرضاً حصرياً للألعاب النارية بالألوان الحمراء والذهبية يومي 4 و 5 فبراير.

وسيُسر الضيوف، من جميع الأعمار، بالتجول حول مجسم الباغودا الصيني الرائع، والمزين بأشجار البرتقال الذهبي دائمة الخضرة والتي يعتقد بأنها تجلب الحظ، احتفالاً بعام جديد من الرفاهية والحظ السعيد. كما سيتمكنون من المشاركة في مسابقة دا تولوو "Da Tuoluo" التقليدية، والتي هي عبارة عن مخروط خشبي يتم ضربها بسوط خاص لتستمر في الدوران. حيث يتنافس لاعبان اثنان للحفاظ على دوران رأس المخروط لأطول فترة ممكنة، ويفوز الشخص الذي تستمر لعبته بالدوران حتى النهاية.

وسيحظى كل فائز، بفرصة اختيار مغلف واحد من مجموعة "مغلفات الحظ الأحمر" التي ترمز إلى الأمنيات السعيدة والحظ خلال العام المقبل. ويحتوي كل مغلف على هدية واحدة من مجموعة هدايا مميزة، مثل قسائم مجانية للاستمتاع بجولات مليئة بالإثارة في كرنفال، بينما سيحصل ثمانية فائزين محظوظين كل يوم على مغلفات تحتوي إصدار محدود من القطع الذهبية الخاصة بالقرية العالمية! وتمنح هذه اللعبة الجديدة والفريدة للضيوف، فرصة التعرف على تقليد آنغ بو (المغلف الأحمر) الخاص للاحتفال بالعام الصيني الجديد. وتعود أهمية هذه العادة المتّبعة خلال فترة رأس السنة الصينية الجديدة إلى رمزيتها، بغض النظر عن محتواها المادي، كتقليد لتمني الحظ السعيد والثراء لكل من يتم تقديمها إليه.

والتزاماً منها بالاحتفال بالثقافات من جميع أنحاء العالم، توفر القرية العالمية للضيوف فرصاً متعددة لتسوق الهدايا الفريدة للأصدقاء وأفراد العائلة، والاستمتاع بتناول الأطعمة والمشروبات والحلويات التقليدية المعروفة في الثقافات الصينية والكورية والفيتنامية وغيرها من الثقافات الآسيوية في الأجنحة الخاصة بها، بالإضافة إلى توافرها في السوق العائم الشهير وسوق القطارات.

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