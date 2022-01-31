«سول بيتش دبي» وجهة شاطئية جديدة تستقبل الزوار 4 فبراير

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق نادي الشاطئ «سول بيتش» ليكون وجهة جديدة وحيوية تطلّ على المياه الفيروزية وشاطئ من الرمال البيضاء الناعمة في قلب دبي.

حيث يبدأ استقبال الزوار اعتبارًا من 4 فبراير 2022. يقع النادي على حافة المرسى ضمن منتجع جيه ايه ذا ريزورت، وهو محاط بحدائق منسقة جميلة ويضم بركة سباحة ومطعمًا وصالة بجلسات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى أبيرول لاونج، أستريلا بيتش بار ومساحة ضخمة للمناسبات والفعاليات على سطح المبنى.

وتقدم الوجهة الجديدة أجواء النوادي الشاطئية بشكل مختلف من خلال مفهوم حيوي مفعم بالألوان ويشجع على التفرّد من خلال الموسيقى المبهجة والأطباق اللذيذة في أجواء تبعث على الحياة في كل شيء. ويتواجد منسق الأغاني في منطقة مرتفعة عن الشاطئ ليقدم أجمل مزيج من الألحان الجميلة، فيما تستوحي الأطباق المتنوعة إلهامها من الجنوب الفرنسي.

وتوجد العديد من مناطق الجلوس والاسترخاء من منطقة الشاطئ الرائع إلى البركة الأنيقة والمقاعد المريحة وأسرّة الشمس وغيرها. كما يستضيف «سول بيتش»، والذي يحاكي أجمل النوادي الحيوية في إيبيزا، عروضًا يومية وقت الغروب يشارك فيها الفنانون بأداء الأغاني وعروض الرقص بالنار وغيرها من العروض التي تضفي أجواء احتفالية على المكان قبل حلول الليل.

يتاح الدخول إلى كافة مرافق «سول بيتش» بسعر 150 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد من الاثنين إلى الجمعة، منها 100 درهم كرصيد للأطعمة والمشروبات، وبسعر 200 درهم إماراتي يومي السبت والأحد، منها رصيد بقيمة 150 درهمًا إماراتيًا للأطعمة والمشروبات.

كما تقدّم الشيشة على الشاطئ وفي الصالات والمقصورات الفردية، إلى جانب قائمة منوعة من المشروبات المختصة. وتشمل الأطباق المستوحاة من جنوب فرنسا عددًا من الخيارات اللذيذة والمتنوعة مع التركيز بشكل خاص على المأكولات البحرية مثل سلطة تونا الريفيير الفرنسية وحساء Bouillabaisse الكلاسيكي الذي يحتوي قطع سمك الهامور والقاروس والبوري والمحار، وطبق اللوبستر المشوي مع صلصة الزبدة والطرخون.

ويمكن لرواد المكان كذلك الاختيار من بين الأطباق الخفيفة مثل Pissaladiere – وهو خبز شهير في مناطق ليغوريا ونيس يضاف إليه البصل المكرمل وسمك الأنشوفة والزيتون الأسود، أو طبق شرائح اللحم واجيو ستريبلوين بنكهة الشطة الحارة.

وبالإضافة لما سبق، تستضيف الوجهة الجديدة برنامجًا متكاملًا من الفعاليات الحيّة والأمسيات المميزة في العام 2022، ومنها سهرة السيدات وبرانش الأحد «لا في إن روز» وحفل البركة أيام السبت والمهرجان اللاتيني وغيرها من الفعاليات التي سيجري الإعلان عنها في الأشهر المقبلة. يمكنكم متابعة «سول بيتش» على إنستاغرام و فيسبوك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز