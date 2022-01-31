جزيرة الماريه تشارك في فعالية «أفضل 50 مطعماً في المنطقة لعام 2022»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستعد جزيرة الماريه، وجهة الحياة العصرية والمطاعم الرائدة في أبوظبي، لإقامة النسخة الافتتاحية من فعالية «أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2022، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

حيث تستضيف الجزيرة خلال الفترة بين 4 و8 فبراير نخبة من أفضل الطهاة في العالم لتقدم سلسلة من تجارب الطهي المذهلة، بما في ذلك «أفضل 50 عشاء تعاونياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وسيقام اثنان منها في مطعمي جزيرة الماريه الحائزين على الجوائز، «داي باي دونغ» ومطعم «إل بي إم ريستورانت آند بار».

وستشهد فعاليات هذين العشاءين تعاون طهاة في مطاعم من قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم، مع المواهب المحلية لابتكار تجربة طعام استثنائية وفريدة من نوعها، ما يعزز سمعة جزيرة الماريه كوجهة رائدة لتناول الطعام في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال علي فكري، نائب رئيس أول في وحدة العقارات في الإمارات التابعة لقطاع الاستثمارات في الإمارات، في شركة مبادلة للاستثمار:

نحن فخورون حقًا باستضافة هذين العشاءين التعاونيين في إطار فعالية «أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لعام 2022، الأمر الذي يؤكد مكانة جزيرة الماريه كوجهة رائدة للحياة العصرية والمطاعم، نظراً لما تضمه من مجموعة من أفضل المطاعم في أبوظبي. ويستضيف مطعما «داي باي دونج»، و«إل بي إم ريستورانت آند بار» نخبة من أفضل الطهاة في العالم ليقدمان تجربة طهي لا ينبغي تفويتها«.

مطعم»داي باي دونغ«والشيف تيم راو

يشارك الشيف تيم راو المقيم في برلين، والحائز على نجمتي ميشلان ونجم برنامج»طاولة الشيف«من»نتفليكس«، والذي احتل مطعمه المرتبة 31 ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2021، بالتعاون مع شيف مطعم»داي باي دونغ«لابتكار تجربة طعام تعاونية قد تكون إحدى تجارب أسبوع فعالية»أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«.

ومن خلال قائمة طعام تضم 8 أطباق، سيضيف الشيف تيم راو أطباق لانجوستين وسمك البايك وحساء البط الشهيرة مع المأكولات الكانتونية المبتكرة من مطعم»داي باي دونغ)، بما في ذلك اللحوم المشوية اللذيذة وفطائر البط المشوي وفطائر الكركند وأضلاع اللحم البقري القصيرة المطهوة مع العسل.

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