«فوربس»: دبي تقود تعافي قطاع السياحة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكّدت مجلة «فوربس» الأمريكية أن دبي قادت تعافي قطاع السياحة عالمياً على نحو يجمع بين الحصافة والفعالية فائقة التميز في آن واحد. ونشرت المجلة تقريراً أمس للتعليق على اختيار دبي أفضل وجهة سياحية في العالم وأكثرها شعبية في عام 2022 وفقاً لنتائج استبانة موقع «تريب أدفايزور» الشبكي الأمريكي الشهير المتخصص في حجوز الفنادق والمطاعم، وذلك من واقع اختيارات وتفضيلات مُتابعي الموقع في أنحاء العالم كافة.

وذكر التقرير أن صدارة دبي نتائج الاستبانة تعكس النجاح اللافت الذي حققته دبي في تحقيق التوازن بين حماية سكانها وزوّارها من جائحة «كوفيد-19» من جانب، وإعادة فتح أنشطتها الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها النشاط السياحي.

وأضاف التقرير إنه على الرغم من إغلاق دبي مختلف مظاهر الحركة لديها، شأنها شأن غالبية مُدن العالم، عند بداية تفشي الجائحة في عام 2020، إلا أنها لم تستغرق سوى وقت قصير قبل إعادة فتح مظاهر النشاط لديها مُجدّداً بصورة تدريجية وعلى نحو حصيف إلى أقصى حد، ما أتاح لها استئناف حركة الحياة العامة مع الالتزام في الوقت نفسه بأشد التدابير الاحترازية صرامة.

وأفاد التقرير بأن هذا المنهج الحصيف أهّل دبي لقيادة تعافي السياحة العالمية عن جدارة، وعزز شعبيتها وجهة سياحية عالمية يرغب الزوّار من دول العالم كافة في زيارتها، وخاصة في وقت سادت فيه موجات الإغلاق غالبية الوجهات السياحية في العالم بسبب الجائحة. وأضاف التقرير إن هذه المكانة تجلّت في نتائج استبانة «تريب أدفايزور»، فنالت دبي المركز الأول في القائمة أفضل وجهة عالمية، وكذلك المركز الأول في المؤشر الفرعي «محبو المدن»، والمركز الرابع في المؤشر الفرعي «محبو الطعام»، الأمر الذي يعكس فعلياً مدى نجاح دبي في إدارة نشاطها السياحي في زمن «كوفيد-19».

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