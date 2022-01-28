الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها من وإلى جوهانسبرغ 3 مارس المقبل

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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أعلن متحدث باسم الاتحاد للطيران أن الناقلة ستستأنف رحلاتها بين أبوظبي وجوهانسبرغ ابتداءً من 3 مارس 2022.

وقال المتحدث، في تصريحات صحافية اليوم، إن القرار يأتي تماشياً مع التوجيهات الأخيرة الصادرة عن حكومة الإمارات بخصوص استئناف سفر الركاب إلى عدد من الدول الإفريقية.

وأوضح أنه على المسافرين القادمين من جوهانسبرغ التقدم بنتيجة فحص PCR سلبية خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، وإجراء فحص سريع في المطار قبل 6 ساعات من موعد إقلاع رحلتهم، إضافة إلى إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي.

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