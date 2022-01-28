معالم الإمارات وجهات مفضلة للسياح الروس

المصدر: دبي ـ البيان

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حققت روسيا نمواً بارزاً لتصبح ثاني أكبر سوق مصدر لقطاع السفر والسياحة في دبي في 2021، حيث قفزت من المركز الثامن في تصنيفات العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات متعلقة بنسخة 2022 من معرض سوق السفر العربي، الذي سيقام بمركز دبي التجاري العالمي من 9 إلى 12 مايو.

أفاد تقرير شركة كوليرز الذي تم إعداده بتكليف من شركة ريد اكزبيشينز العالمية، الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، إلى أنه من المرجح أيضاً أن تحتفظ الإمارات بمركز الصدارة كوجهة خليجية مفضلة للزوار الروس على المدى الطويل.

كما يتوقع أن ينمو متوسط إنفاق المسافرين الروس بشكل كبير بين 2021 و2026، حيث ارتفع بمقدار 85 دولاراً ليصل إلى ما يقرب من 1280 دولاراً للفرد خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن السياحة الروسية في طريقها لتجاوز حاجز المليار دولار للإمارات في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "تُظهر آخر وأحدث الأرقام من شركة كوليرز أن الزوار والسياح الروس يلعبون وسيواصلون لعب دور مهم في قطاع السفر في منطقتنا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدولة الإمارات. وكانت دبي من بين الوجهات السياحية الأولى التي فتحت حدودها أمام المسافرين الروس دون الحاجة إلى الحجر الصحي، وهذا ما لعب دوراً حاسماً في استمرار توافد السياح الروس إليها، حيث وصل 296 ألف سائح إلى الإمارة في عام 2020.

ويبدو أن أرقام عام 2021 ستتجاوز هذا الرقم، حيث استقبلت دبي 256 ألف سائح من روسيا في الربع الثالث من العام الماضي. وشهد متوسط مدة الإقامة للسياح والزوار الروس ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 74.5% في الربع الرابع من عام 2020، حيث ارتفع إلى 8.2 ليال من 4.7 ليال مسجلة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يتوقع باحثو شركة كوليرز أن يلعب تنظيم الأحداث العالمية الضخمة التي تستضيفها دبي مثل: معرض إكسبو والطلب غير المباشر لحضور كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، دوراً حاسماً في زيادة عدد الوافدين والسياح من روسيا بنسبة 170% على المدى القصير. وقالت كورتيس: سيكون لدينا منتدى روسي مخصص للتعامل مع المحتوى الرئيسي في هذا السوق المربح، بالإضافة إلى التركيز على جذب واستقطاب المشترين الرائدين من خلال برنامج المشتري المستضاف.

والآن في عامه الـ29، ستعقد النسخة الحية من المعرض بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من الفترة الممتدة من الاثنين 9 مايو ولغاية الخميس 12 مايو على أرض مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث مرة أخرى على غرار نسخة 2021 من المعرض في الأسبوع التالي من النسخة الحضورية منه في يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022.

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