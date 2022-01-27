طيران الإمارات تستأنف رحلات الركاب إلى 5 دول أفريقية

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات استئناف عمليات نقل الركاب بين دبي وخمس دول أفريقية اعتباراً من 29 يناير الجاري، ما سيوفر للعملاء مزيداً من الخيارات والقيمة العالية وتعزيز الاتصال من وإلى دبي وعبرها.

وتشمل عملية استئناف الخدمات واسعة النطاق كلاً من أديس أبابا "إثيوبيا" ودار السلام "تنزانيا" ونيروبي "كينيا" وهراري "زمبابوي"، إضافة إلى بوابات طيران الإمارات الثلاث في جنوب أفريقيا جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان.

وسيتمكن عملاء طيران الإمارات المسافرون من المحطات الأفريقية مواصلة رحلاتهم بأمان عبر دبي إلى مختلف وجهات الناقلة في أوروبا والشرق الأوسط والأميركتين وغرب آسيا وأستراليا.

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