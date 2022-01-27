اتفاقية لتوسيع نطاق الشراكة بين طيران الإمارات و«أماديوس»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت طيران الإمارات اتفاقية جديدة مع أماديوس توسّع نطاق شراكتهما لمنح مجتمع تجارة السفر مزيداً من المرونة والاختيار والقدرات المستقبلية. واعتباراً من 1 فبراير، سيتمكن جميع الشركاء التجاريين على أماديوس من الوصول إلى محتوى طيران الإمارات من دون رسوم إضافية.

كما تتضمن الاتفاقية الجديدة أيضاً تكامل محتوى إمكانية التوزيع الجديدة NDC الخاص بطيران الإمارات مع منصة أماديوس للسفر، وإتاحة المحتوى لبائعي السفر طوال عام 2022.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: يسعدنا تجديد شراكتنا مع أماديوس. هذه خطوة أخرى إلى الأمام لتحقيق هدفنا المتمثل في تمكين شركائنا التجاريين من تقديم تجارب أفضل للعملاء. ومع إعادة بناء الصناعة بعد الجائحة، سيستفيد كل أطراف سلسلة خدمات السفر من نماذج المشاركة المرنة والوسائل المتعددة للوصول إلى المحتوى الغني الديناميكي وإمكانية تقديم منتجات وخدمات متميزة.

قال ديسيوس فالموربيدا، رئيس قسم السفر في أماديوس: يعد تجديد الاتفاقية معلماً رئيسياً آخر في استراتيجيتنا للتوزيع ورحلتنا المستمرة للبيع بالتجزئة. فمن خلال الاتفاقية الجديدة مع طيران الإمارات، نستهل عام 2022 بالبناء على الزخم الذي حققناه على مر السنين لدعم تجارة التجزئة الحديثة وتأكيد التزامنا بمواصلة تقديم المزيد من محتوى السفر عبر منصة أماديوس للسفر على مستوى العالم وعلى نطاق واسع.

وتعمل طيران الإمارات على تلبية احتياجات السوق الديناميكية، وذلك بتزويد شركائها التجاريين بمختلف خيارات الاتصال والمنتجات والمزايا عبر القنوات، بما في ذلك عبر «بوابة الإمارات Emirates Gateway» المدعومة الخاصة للاتصال المباشر والمدعومة بمحتوى إمكانية التوزيع الجديدة الخاصة بها.

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