الإمارات في صدارة الوجهات السياحية المفضلة للسياح الروس بدول مجلس التعاون

المصدر: وام

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حققت روسيا نمواً بارزاً لتصبح ثاني أكبر سوق مصدر لقطاع السفر والسياحة في دبي عام 2021 بعد أن قفزت من المركز الثامن في تصنيفات العام الماضي وفقًا للبيانات الصادرة قبيل انطلاق فعاليات نسخة 2022 من معرض سوق السفر العربي الذي سيقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو 2022.

وأفاد تقرير شركة كوليرز - الذي تم إعداده بتكليف من شركة ريد اكزبيشينز العالمية الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي - أنه من المرجح أيضا أن تحتفظ الإمارات بمركز الصدارة كوجهة خليجية مفضلة للزوار الروس على المدى الطويل بنسبة قد تتعدى الـ 90 % من الزوار الوافدين في عام 2026.

وبالإضافة إلى نسبة الزوار الوافدين إلى دولة الإمارات فإنه من المتوقع أن ينمو متوسط إنفاق المسافرين الروس بشكل كبير بين عامي 2021 و2026 حيث ارتفع بمقدار 85 دولارا ليصل إلى ما يقرب من 280،1 دولار للفرد خلال هذه الفترة وبالتالي فإن السياحة الروسية في طريقها لتجاوز حاجز المليار دولار أمريكي للإمارات في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: تُظهر آخر وأحدث الأرقام من شركة كوليرز أن الزوار والسياح الروس يلعبون وسيواصلون لعب دور مهم في قطاع السفر في منطقتنا لا سيما عندما يتعلق الأمر بدولة الإمارات ..مشيرة إلى أن دبي استقبلت 296 ألف سائح روسي في عام 2020 .. وأعربت عن اعتقادها أن أرقام عام 2021 ستتجاوز هذا الرقم خاصة بعد أن استقبلت دبي 256 ألف سائح من روسيا في الربع الثالث من العام الماضي.

وقد شهد متوسط مدة الإقامة للسياح والزوار الروس ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 74.5 % في الربع الرابع من عام 2020 حيث ارتفع إلى 8.2 ليلة من 4.7 ليلة مسجلة خلال الفترة المماثلة من عام 2019 .

ويتوقع باحثو شركة كوليرز أن تلعب تنظيم الأحداث العالمية الضخمة التي تستضيفها دبي مثل إكسبو 2020 دوراً حاسماً في زيادة عدد الوافدين والسياح من روسيا بنسبة 170 % على المدى القصير.

وقالت كورتيس : في ضوء هذه التوقعات سيكون سوق السفر والسياحة الروسي ذو أهمية كبيرة للحضور والمشاركة في معرض سوق السفر العربي 2022 على هذا النحو حيث سيكون لدينا منتدى روسي مخصص للتعامل مع المحتوى الرئيسي في هذا السوق المربح بالإضافة إلى التركيز على جذب واستقطاب المشترين الرائدين من خلال برنامج المشتري المستضاف.

وفي عامه التاسع والعشرين سيتم انعقاد النسخة الحية من المعرض بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 12 مايو 2022 على أرض مركز دبي التجاري العالمي كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث مرة أخرى على غرار نسخة 2021 من المعرض في الأسبوع التالي من النسخة الحضورية منه في يومي 17 و18 مايو 2022.

وستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية "السعودية وروسيا والصين والهند" وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

ويستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضًا مؤتمرات قمة مخصصة على المسرح العالمي سيتم تسليط الضوء فيها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي حيث ستقدم الرابطة أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.

وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

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