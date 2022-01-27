عطلات فلاي دبي تطلق باقات عيد الحب

المصدر: البيان

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اطلقت عطلات فلاي دبي ذراع العطلات في شركة فلاي دبي باقات عطلات خاصة بعيد الحب للمسافرين الراغبين باصطحاب شخص مميز والباحثين عن عطلة في المدن او احدى الوجهات الاستوائية .

وتوفر عطلات فلاي دبي مجموعة مختارة من الباقات الرائعة ابتداءً من 1199 درهمًا للشخص .

وستكون هذه الباقات متاحة للحجز بحلول 5 فبراير 2022 وللسفر بين 12 و 16 فبراير 2022. وينصح الحجز مبكرًا للاستمتاع بهذه الباقات الرائعة.

وتتمثل اهم عروض العطلات في الوجهات التالية :

يريفان ارمينيا : ابتداءً من 1199 درهمًا للشخص و لمدة ثلاث ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فنادق ثلاث نجوم ووجبة الإفطار. جميع الأسعار على أساس مشاركة شخصين بالغين في نفس الغرفة.

وتعد العاصمة الارمنية يريفان ، وجهة رائعة للاستكشاف حيث تعج المدينة الخلابة بالتاريخ والثقافة ، إلى جانب الطعام الرائع وفرصة استكشاف ريفها الجميل.

باكو ، أذربيجان ابتداءً من 1499 درهمًا للشخص و لمدة ثلاث ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فنادق ثلاث نجوم ووجبة الإفطار. جميع الأسعار على أساس مشاركة شخصين بالغين في نفس الغرفة.

تعد عاصمة أذربيجان باكو مكانًا رائعًا لاستكشاف القديم والجديد وكل ما بينهما ، فضلا عن خيارات الطعام فيها والهندسة المعمارية والثقافة الاذرية اضافة الى المتنزهات الجميلة التي تعتبر مثالية للنزهات.

كولومبو ، سريلانكا ، ابتداءً من 1،649 درهمًا للشخص لمدة ثلاث ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم. جميع الأسعار على أساس مشاركة شخصين بالغين في نفس الغرفة.

مع الشواطئ الرائعة والمواقع التاريخية والثقافية الرائعة لجذب الزوار ، تعد سريلانكا دائمًا وجهة شهيرة للزوار بمزيج من العروض بما في ذلك مزارع الشاي وغابات المرتفعات الاستوائية وخيارات الطعام وتنوعها.

تبليسي ، جورجيا : ابتداءً من 1،699 درهمًا للشخص لمدة ثلاث ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فنادق ثلاث نجوم. جميع الأسعار على أساس مشاركة شخصين بالغين في نفس الغرفة.

تعتبر تبليسي مكانًا رائعًا للزيارة ، وتكتمل ببلدة قديمة مليئة بالشوارع الضيقة والمناظر الجبلية الرائعة والمنازل الكبريتية اضافة الى المتاحف والمتنزهات والمعارض والمقاهي .

ماليه ، جزر المالديف ابتداءً من 5299 درهمًا إماراتيًا للشخص لمدة ثلاث ليالٍ بما في ذلك رحلات الطيران والإقامات الفندقية من فئة الخمس نجوم ووجبة الإفطار والمواصلات. جميع الأسعار على أساس مشاركة شخصين بالغين في نفس الغرفة.

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