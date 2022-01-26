الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

المصدر: وام

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أعلنت " الهيئة العامة للطيران المدني" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" استئناف دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو وجمهورية جنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها إضافة إلى تحديث إجراءات القدوم إلى الدولة من أوغندا وغانا وروندا اعتبارا من السبت الموافق 29 يناير الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

و سيتطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إبراز نتيجة فحص مخبري مسبق PCR سلبية من المختبرات المعتمدة في بلد القدوم خلال /48/ ساعة من موعد الرحلة وإجراء فحص Rapid PCR كلما أمكن في حرم مطار المغادرة إضافة إلى إجراء فحص مخبري /PCR/ عند الوصول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض كوفيد 19.

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