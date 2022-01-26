«إياتا» يطالب الحكومات بتطوير خططها بعيداً عن القيود المفروضة على السفر

المصدر: جنيف – «البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: «شهد الطلب الإجمالي على السفر فترة من الانتعاش خلال عام 2021. واستمر هذا التوجه خلال شهر ديسمبر على الرغم من القيود المفروضة على السفر لمواجهة انتشار متحور أوميكرون. ويعكس هذا بوضوح مدى ارتفاع ثقة المسافرين والرغبة الكبيرة بالسفر، ويتمثل التحدي الماثل أمامنا في عام 2022 في إعادة تعزيز هذه الثقة من خلال إعادة تجربة السفر إلى حالتها الطبيعية».

وأضاف: «في حين يبقى قطاع السفر الدولي بعيداً عن أحواله الطبيعية في الكثير من دول العالم، غير أنّنا نشهد وجود زخم يتحرك بالاتجاه الصحيح. فقد أعلنت كُلٌّ من فرنسا وسويسرا الأسبوع الماضي عن تخفيف كبير في القيود المفروضة. واتجهت المملكة المتحدة هذا الأسبوع لإلغاء شرط إجراء الفحص للمسافرين المُطعمين. ونأمل أن تتجه بقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات، لا سيما في آسيا، حيث ما زالت الأسواق الرئيسية تعيش حالة من العزلة الافتراضية».

وأوضح والش: «في ضوء تحوّل مرض كوفيد-19 إلى مرض متوطن، بات لزاماً على الحكومات أن تبدأ بتطوير خططها للاستجابة للأزمة بعيداً عن القيود المفروضة على السفر، والتي أثبتت عدم فعاليتها بشكل متكرر في منع انتشار المرض، بل ألقت بتداعياتها الهائلة على الكثير من البشر والاقتصادات، ويتعين على الحكومات مع حلول العام الجديد التركيز على بناء المناعة في أوساط سكانها والتوقف عن وضع القيود على السفر وتبسيط رحلة العودة إلى الحياة الطبيعية».

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن نتائج حركة المسافرين لعام 2021، والتي أظهرت انخفاض الطلب (الذي يقاس بناءً على إيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 58.4% مقارنة بمعدله السنوي لعام 2019؛ ما يُمثّل تحسناً عن المستويات المُسجلة العام الماضي.

وتراجعت مستويات الطلب العالمي على السفر عام 2021 بنسبة 75.5% عن معدلها عام 2019. بينما انخفضت السعة (التي تقاس بعدد المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر) بنسبة 65.3%، وتراجع عامل الحمولة بمقدار 24.0 نقطة مئوية ليصل إلى 58.0%.

كما تراجعت مستويات الطلب المحلي في 2021 بنسبة 28.2% مقارنةً مع عام 2019. كما انكمشت السعة بنسبة 19.2%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 9.3 نقاط مئوية إلى 74.3%.

وانخفض إجمالي حركة المسافرين في ديسمبر 2021 بنسبة 45.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، بتحسّن طفيف عن معدل التراجع المُسجل في شهر نوفمبر عند 47.0%، بينما واصل الطلب الشهري تعافيه على الرغم من المخاوف التي أثارها متحور أوميكرون، وبدورها تراجعت السعة بنسبة 37.6% وعامل الحمولة بمقدار 9.8 % ليصل إلى 72.3%.

وأسفرت القيود المفروضة على السفر بسبب متحور أوميكرون عن تباطؤ تعافي معدلات الطلب العالمي حوالي أسبوعين في ديسمبر، وكان الطلب العالمي يتعافى بوتيرة تصل إلى 4% شهرياً بالمقارنة مع عام 2019.

أسواق المسافرين العالمية



وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في حركة المسافرين الدولية بنسبة 93.2% في 2021 مقارنة بعام 2019، وهو الانخفاض الأكبر بين جميع المناطق، ووصلت هذه النسبة إلى 87.5% في شهر ديسمبر في تحسن طفيف عن معدل التراجع المسجل في نوفمبر عند 89.8%، كما انخفضت السعة الإجمالية للعام الماضي بنسبة 84.9% مقارنة بعام 2019، وتراجع عامل الحمولة بمعدل 44.3 نقطة مئوية ليصل إلى 36.5%.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية انخفاضاً في حركة المسافرين بنسبة 67.6% في 2021 مقارنة بعام 2019. كما انخفضت السعة بنسبة 57.4% وتراجع عامل الحمولة بنسبة 20.6 نقطة مئوية إلى 65.0%. وتراجعت حركة المسافرين بنسبة 41.5% في ديسمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2019، في تحسن عن الانخفاض المُسجل على أساس سنوي في شهر نوفمبر عند 43.5%.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط في عام 2021 تراجعاً في الأعداد السنوية للمسافرين بنسبة 71.6% بالمقارنة بعام 2019،

وانخفضت السعة السنوية بنسبة 57.7%، وتراجع عامل الحمولة بمعدل 25.1 نقطة مئوية إلى 51.1%.

كما انخفضت حركة المسافرين بنسبة 51.2% في ديسمبر مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2019، في تحسن ملموس عن الانخفاض بنسبة 54.3% المسجل في نوفمبر،

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الجنوبية تراجعاً في حركة المسافرين الإجمالية بنسبة 65.6% مقارنة بعام 2019. وانخفضت السعة بنسبة 52.2%، فيما هبط عامل الحمولة بنسبة 23.8 نقطة مئوية إلى 60.2%.

وتراجع طلب المسافرين في شهر ديسمبر بنسبة 41.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، في تحسن عن التراجع بنسبة 44.6% المُسجل في نوفمبر،

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الجنوبية تراجعاً في إجمالي حركة المسافرين بنسبة 66.9% مقارنة بعام 2019، وانخفضت السعة بنسبة 62.2% وتراجع عامل الحمولة بنسبة 10.2 نقاط مئوية إلى 72.6%، وهو المعدل الأعلى بين جميع المناطق.

كما تراجعت حركة المسافرين بنسبة 40.4% في ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بتحسن ملموس عن معدل التراجع في نوفمبر الذي بلغ 47.3%.

وسجلت شركات الطيران في أفريقيا تراجعاً في حركة المسافرين العام الماضي بنسبة 65.2% مقارنة بعام 2019، وهو الأداء الأفضل بين جميع المناطق، وانخفضت السعة بنسبة 56.7%، فيما هبط عامل الحمولة بنسبة 14.1 نقطة مئوية إلى 57.3%. كما تراجع طلب المسافرين بنسبة 60.5% في ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في تدهور ملحوظ عن معدل التراجع في نوفمبر عند 56.5%، والذي جاء نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومات على السفر في محاولة للحد من انتشار متحور أوميكرون.

أسواق المسافرين المحلية



وتراجعت حركة المسافرين المحليّة في الصين في 2021 بنسبة 24.4% مقارنة بعام 2019، ويُمثل هذا تراجعاً بنسبة 39.6% عن شهر ديسمبر مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، والتي شكّلت تحسناً عن التراجع المسجل في نوفمبر بنسبة 50.9%.

وارتفعت حركة المسافرين المحليّة في روسيا بنسبة 24.2% عن العام بأكمله، وبنسبة 23.2% عن شهر ديسمبر، في تحسّن سريع عن الارتفاع بنسبة 17.5% المسجل في نوفمبر، وكانت روسيا السوق الوحيدة التي سجّلت نمواً في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال عام 2021 بالمقارنة مع 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز