دبي ثاني أفضل المدن السياحية العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت دبي المركز الثاني على قائمة «أفضل 10 مُدن سياحية في العالم، لعام 2022»، الصادرة أمس عن مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية. واستندت المجلة في تصنيف المُدن العشر على القائمة إلى عدة عوامل ومعايير للمُفاضلة، وفي مقدمتها الأداء السياحي لكل مدينة في العام الماضي، والسياسة التي تنتهجها كل مدينة في إدارة قطاع السياحة لديها، ومدى جودة البنية التحتية المتوافرة في القطاع، إلى جانب معايير أخرى.

وذكرت «سي إي أو ورلد» في التقرير المُرفَق بالقائمة أن دبي أبقت على أبوابها مفتوحة أمام السياح من أنحاء العالم كافة طوال العام الماضي، بينما كانت وجهات سياحية أخرى عديدة في العالم مُغلقة بسبب جائحة «كوفيد 19». وأضاف التقرير أن حكومة دبي بذلت جهوداً هائلة في دعم قطاع السياحة بالإمارة، وأوضح أن دبي تفوقت على باقي المُدن التسع المُدرجة على القائمة في الصحة والسلامة، الأمر الذي يعكس مدى صرامة التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المعنية بالصحة في الإمارة في ما يتعلق بحماية السكان والزوّار من تفشي الجائحة.

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