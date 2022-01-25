سياحة رأس الخيمة تنظم شؤون المنتجعات بإدارة جديدة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن تشكيل إدارة جديدة تتولى تنظيم شؤون المنتجعات المتكاملة في الإمارة، بحيث يشمل نطاق عملها القطاع الفندقي والعمليات التابعة له، بما في ذلك أماكن استضافة المؤتمرات، ووسائل الترفيه، والمطاعم والمقاهي، والمنتجعات الصحية «سبا»، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومرافق الألعاب الترفيهية.

وستعمل إدارة تنظيم الألعاب الترفيهية التي أطلقتها الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في تنظيم الألعاب الترفيهية ضمن المنتجعات المتكاملة، وذلك مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية للإمارة في كل الإجراءات ذات الصلة، والتي تتضمن إصدار التراخيص والضرائب والعمليات التشغيلية وحقوق المستهلكين. ويأتي على رأس أولويات الإدارة الجديدة إنشاء منظومة عمل متكاملة وإطار تنظيمي من شأنه ضمان الممارسة المسؤولة للألعاب الترفيهية على جميع المستويات.

وستتعامل الهيكلية التنظيمية الجديدة التي أطلقتها الهيئة مع كافة مشاريع الألعاب الترفيهية داخل المنتجعات المتكاملة، بما يضمن الالتزام الكامل والتام لكافة المشغلين، المزودين والموظفين المعنيين بكافة القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وكما ستغطي اللوائح والإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذا الشأن مجالات التسويق والإعلان والمعاملات المالية، بما يضمن امتثال هذه الأنشطة للإجراءات والشروط والمتطلبات التي تفرضها إدارة تنظيم الألعاب الترفيهية.

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