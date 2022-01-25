«الاتحاد للطيران» تلغي رحلتين لإسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ألغت الاتحاد للطيران رحلتين من وإلى إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال المتحدث الرسمي باسم الناقلة في تصريح صحافي: تم إلغاء رحلة الاتحاد للطيران رقم «EY097» المتجهة من أبوظبي إلى إسطنبول والرحلة رقم «EY096» المتجهة من إسطنبول إلى أبوظبي بتاريخ 25 يناير، وذلك نتيجة لإغلاق مطار إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أنه يجري توفير الإقامة الفندقية للمسافرين المتأثرين ومساعدتهم بترتيب إجراءات سفرهم، موضحاً أنه ينبغي على كل المسافرين التحقق من إجراءات الدخول وفحوصات مسحة الأنف المتعلقة بوجهاتهم النهائية.

كانت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا أعلنت تأجيل كل الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر الثلاثاء، نظراً لاستمرار الظروف الجوية السيئة.

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