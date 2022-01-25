ضيف الاتحاد وطلبات يوسعان شراكتهما لتعويض الكربون

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسعة شراكته القائمة مع طلبات، المنصة الرائدة في المنطقة لتوصيل الأطعمة والتجارة السريعة وذلك في إطار برنامج ضيف الاتحاد «مايلز اون ذا غو» لتشمل خيار التعويض عن الكربون حتى ديسمبر 2023.

تم توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2021 بين الشركتين، لتسمح لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد للطيران بكسب وإنفاق الأميال من خلال طلب الطعام والبقالة وغيرها من المواد الأساسية على منصة طلبات. والآن أصبح بإمكانهم المساهمة في مبادرة «الخيارات الواعية» التي أطلقتها الناقلة مؤخراً. وبالشراكة مع موقع كاربون كليك، سيقوم البرنامج على تعويض كل رحلة يقوم بها سائق على تطبيق طلبات عند استخدام عضو ضيف الاتحاد المنصة من خلال برنامج «مايلز أون ذا غو»، ما يدعم جهود الشركة للحد من بصمتها الكربونية ويجعلها أول شركة طيران في العالم تكافىء ضيوفها مقابل اعتمادهم ممارسات أكثر استدامة.

في هذه المناسبة، صرحت كيم هارداكير، رئيس قسم برنامج الولاء والشراكات في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلة: «نحن فخورون جدًا بمبادرة»الخيارات الواعية«، وشراكتنا مع طلبات من خلال برنامج»مايلز اون ذا غو«هي مثال على سعينا المستمر لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتقليل بصمتنا الكربونية. وتعزز هذه الشراكة التزامنا والتزام ضيوفنا تجاه مستقبل أكثر استدامة».

من جهته، قال أونور إلغون، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في طلبات: «نسعى كشركة إلى تعزيز جهودنا للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة مع التركيز على تعويض الكربون وخفض بصمتنا الكربونية. لذا، تأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب. وهي فرصة لنا للمساهمة في مشاريع لإيجاد الطاقة النظيفة التي تعتبر عاملاً أساسيًا في الحد من الانبعاثات الكربونية».

«إننا نشعر بالفخر الكبير لاستمرارنا في توسعة شراكتنا مع الاتحاد للطيران، وفي هذا المجال بشكل خاص، ودعمهم في أهدافهم بتعويض الكربون. فمن خلال هذه الشراكة، سنتمكن معاً من المساعدة على إحداث الفرق في إطار التزامنا المستمر لتحقيق مستقبل أفضل».

الجدير بالذكر أنه سيتم استثمار تعويضات الكربون في برنامج سيشوان هاوسهولد بيوغاز بالاشتراك مع شركة كاربون كليك. ويساعد البرنامج المزارعين الصينيين على تحويل نفايات المزارع إلى طاقة نظيفة يمكن استخدامها للطهي والتدفئة والإنارة بدلاً من استخدام الفحم والخشب.

ويمكن للأعضاء استخدام تطبيق ضيف الاتحاد للهواتف المحمولة لتسجيل بطاقات الائتمان المؤهلة من فيزا وكسب ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها على منصة طلبات باستخدام البطاقة المرتبطة. سيقوم التطبيق أيضاً بسؤال الأعضاء عما إذا كانوا يرغبون في كسب أو إنفاق الأميال عند الدفع.

كما يمكن لعملاء طلبات الذين يرغبون في البدء في كسب الأميال على ضيف الاتحاد الاشتراك مجاناً على Etihadguest.com في حين يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد الذين يرغبون في البدء في كسب الأميال وإنفاقها من خلال منصة طلبات تنزيل تطبيق ضيف الاتحاد وتسجيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم على «مايلز أون ذا غو»

وتجدر الإشارة، إلى أنه خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من كافة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمكّنت الاتحاد من تقديم عدد من المبادرات التي ساهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ وذلك في إطار برنامجها «غرينلاينر» للاستدامة. وشمل ذلك تبني آلاف من أشجار القرم، واستخدام الوقود المستدام، والحد من مسارات التكاثف، واختيار المسار الأمثل للرحلات، وتشغيل المزيد من الآليات الكهربائية والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الذين يقاسمونها ذات الرؤية في التوصل لأجواء نقية وأكثر نظافة.

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