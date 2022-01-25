دبي أفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة على مستوى العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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واصلت دبي تحقيق النجاحات على تنوعها وضمن مختلف القطاعات ومن أهمها القطاع السياحي، متجاوزةً الظروف الاستثنائية الصعبة التي شهدها العالم العامين الماضيين مرسخةً مكانتها كأفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة على مستوى العالم كثمرة استراتيجية عمل متكاملة أساسها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً.

وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن الاستراتيجية تتميز بسرعة التحرك والمرونة في التكييف مع المتغيرات المحيطة التي لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل من ناحية حجم ونطاق التأثير، لتواصل دبي تأكيد مكانتها كمركز رئيس للأعمال والسياحة لا يتخلى عن المنافسة على المراكز الأولى عالمياً في شتى المجالات وضمن مختلف الظروف. وأوضحت الدائرة أن اختيار «تريب أدفايزر» لدبي لتحتل صدارة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022، دليل على تزايد ثقة المسافرين الدوليين في دبي كوجهة آمنة مفضلة للزيارة.

واحتلت دبي المركز الأول كأفضل وجهة عالمية، وكذلك الوجهة الأولى لـ«محبي المدن»، والرابعة لـ«محبي الطعام» ضمن القائمة، إذ تعود أهمية هذا الإنجاز العالمي الجديد لكون تحديد الوجهات الفائزة.

وقال هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «انتهجنا استراتيجية متنوعة تتضمن عدة مبادرات أسهمت في تعزيز موقعنا التنافسي على الساحة الدولية، وكذلك ترسيخ جاذبية المدينة كوجهة قادرة على تقديم العديد من التجارب والخيارات للزوار».

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