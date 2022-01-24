13 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2021

المصدر: القاهرة - رويترز

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قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، لرويترز اليوم الاثنين، إن إيرادات السياحة في البلاد خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كانت إيرادات السياحة نحو 4 مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 % من 13.03 ملياراً في العام السابق، وسط جائحة «كوفيد 19» التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.

وتوقعت نائبة الوزير أن يتجاوز العام الجاري إيرادات 2021 في ظل استراتيجية قوية تشمل مشروعات عملاقة تنفذها الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.

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