5 مواقع للتخييم في الإمارات أفضل تجربة للطبيعة مع العائلة والأصدقاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا شك في أن التخييم من أفضل الطرق المتاحة للاستمتاع بالتنوع الطبيعي الغني لدولة الإمارات، كما توفر الأجواء الباردة خلال فصل الشتاء فرصة مثالية لاستكشاف كل ما تقدمه الإمارات لسكانها وزوارها.

وتنتشر في مختلف أرجاء الدولة مواقع تسمح بالتخييم في أجواء مريحة وممتعة، وتقدم الإمارات خيارات لا حصر لها لقضاء ليالي الشتاء بين الكثبان الرملية أو مشاهدة شروق الشمس من القمم الجبلية.

1- حتّا

استطاعت حتّا أن تثبّت أقدامها على خارطة السياحة الإماراتية. تقع هذه المنطقة في أقصى شرق البلاد بالقرب من جبال الحجر، وقد أصبحت قبلة لعشاق الأنشطة في الهواء الطلق مثل التنزه على الجبال والتجديف وقيادة الدراجات في الطرق الجبلية وقيادة السيارات في الطرق الوعرة. ويوفر «حتّا وادي هب» العديد من هذه النشاطات إضافة إلى عربات الأطعمة، لكن يكفيك زيارة هذه المنطقة بغرض التخييم والاستمتاع بحس المغامرة في عطلة نهاية الأسبوع.

يعد التخييم جزءاً أساسياً من تجربة زيارة حتّا، ويمكنك التوجه إلى موقع التخييم الذي يضم 18 منطقة مخصصة مع فتحات لإشعال النار، أو يمكنك التوجه إلى التلال الجبلية للاستمتاع بمشاهدة مناظر البحيرات وسد حتّا المعروف.

2- صخرة الأحفور

حب الصحراء ميزة معروفة لدى الإماراتيين اكتسبها أيضاً المقيمون في الدولة وزوارها، من خلال قضاء أوقات طويلة بين جنبات الكثبان الرملية الحمراء الساحرة، وليس من مكان أفضل للاستمتاع بمثل هذه التجربة سوى صخرة الأحفور في الشارقة. تقع هذه الصخرة في منطقة المليحة على بُعد ساعة من مدينة الشارقة، وهي عبارة عن صخرة حادة تبرز من الرمال لتبدو مثل سنّ عملاق، وهي تمثل نقطة ارتكاز لجميع أنشطة قيادة السيارات الحافلة بالإثارة والتي تدلّ عليها علامات الإطارات المحيطة بها.

يمكنك التخييم في أي مكان، لكن من الأفضل استعمال سيارة دفع رباعي لكي تتمكن من القيادة بسلاسة وسط الكثبان الرملية. وعندما تحدد الموقع والزاوية المناسبتين، سوف تستيقظ على شروق شمس رائع فوق الصخور المسننة.

3- بحيرات القدرة

تعد القدرة من الوجهات الجذابة لعشاق المغامرات في الهواء الطلق، وهي تقع في جنوب إمارة دبي عند نهاية الطريق السريع D73 وتعتبر بمثابة واحة صحراوية اصطناعية تضم عدداً من البحيرات والكثبان الرملية والمسارات، حيث تم إنشاؤها لتوفير وجهة حيوية للسياحة البيئية. وعلى الرغم من شعبية هذه المنطقة، يمكن للزوار أن يجدوا مواقع معزولة بسهولة للتخييم والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية المحيطة.

تتوفر في الجهة الشرقية من البحيرات منطقتان مخصصتان للتخييم، إحداها للعائلات. وتتميز هاتان المنطقتان بقربهما من البحيرة، ما يتيح الاستمتاع بمشاهدة طيور الفلامنجو التي تتجمع على شاطئ البحيرة، فضلاً عن احتمال رؤية غزلان المها التي تتجول في الكثبان الرملية. لذا احضر منظاراً ولا تفوّت هذه المشاهد.

4- شاطئ السفن الغارقة

ينعم محبو التخييم في الإمارات بإمكانية نصب خيمهم على بُعد أمتار قليلة من مياه الخليج العربي. وتوفر المنطقة الغربية في أبوظبي بعضاً من أفضل الخيارات في هذا السياق، خصوصاً مع وفرة الشواطئ البكر التي تعد مكاناً ممتازاً للاسترخاء في الليل وقضاء أمتع الأوقات في النهار.

يزخر شاطئ Shipwreck Beach في الرويس بكثبان رملية مدهشة على بُعد 230 كيلومتراً من مدينة أبوظبي. يتعين على الراغبين بالذهاب إلى تلك المنطقة أن يجلبوا معهم كل ما يحتاجون نظراً إلى المسافة البعيدة، لكن ليس هناك أجمل من قضاء أوقات غاية في الروعة في منطقة بعيدة كهذه بصحبة العائلة أو الأصدقاء وإشعال النار في الليل والابتعاد عن صخب المدينة. وبإمكانك أيضاً أن تزور المحمية السياحية البيئية في جزيرة صير بني ياس التي يمكن الوصول إليها عبر ركوب قارب الفيري.

5- جبل جيس

تتنامى مكانة رأس الخيمة على خريطة السياحة البيئية وسياحة المغامرات في الإمارات. ويتيح جبل جيس في رأس الخيمة لعشاق المغامرات طرقاً عدة لبدء رحلتهم المليئة بالتشويق والإثارة، بدءاً من مسارات التسلق الطويلة والمتاهات المعلقة وصولاً إلى المغامرات المشوقة على أطول مسار انزلاقي في العالم، ما يجعل الجبل على رأس الوجهات التي ينبغي للزوار التوجه إليها خلال الشتاء، فضلاً عن إمكانية التخييم التي تضفي بُعداً آخر لتلك التجارب.

توجد العديد من المناطق المميزة في أنحاء الجبل، مثل مناطق التخييم المزودة بكافة الخدمات عند سفح الجبل، وخيارات التخييم الأخرى إلى جانب القمة مثل نقطتي المشاهدة 5 و11. وتوفر هذه المواقع المناظر الرائعة والسماء الصافية بنجومها المتلألئة ليلاً ومشهد شروق الشمس الخلاب المطل على قمم جبال الحجر. الجدير بالذكر أن أراضي تلك المنطقة تتصف بوعورتها وصعوبة السير عليها، لذا يجب اصطحاب حصيرة إسفنجية لوضعها تحت حصيرة النوم، إضافة إلى جلب ملابس إضافية لتقيكم من برد الليل.

معدات أساسية

لا تنسَ أن تجلب معك المتطلبات والأغراض الأساسية للتخييم مثل المأكولات والمياه والمصابيح وشاحنات البطاريات وغيرها. إليك قائمة سريعة بهذه الأشياء:

- الخيمة

- حصيرة النوم وحصيرة إسفنجية

- أغطية إضافية للحماية من برد الليالي الشتوية

- مصباح مع مصدر طاقة

- حصيرة للأرض وكراسي قابلة للطيّ

- أحذية مناسبة

- ملابس سميكة وقبعات وغيرها

- كمية كافية من المياه

- مناديل

- أدوات الطهي والشواء

- ولاعات ووقود

- معدات الإسعاف الأولي

- خزان وقود إضافي

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