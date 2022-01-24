أبوظبي تطلق دليل السفر الآمن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي دليل السفر بأمان إلى الإمارة، الذي يوفر مصدراً شاملاً ومنظماً للإجراءات السريعة والمبسطة التي تضمن رحلة سهلة وممتعة للزوار المطعمين وغير المطعمين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأثناء تخطيط الرحلة إلى أبوظبي، يتعين على الزوار التحقق من الموقع الإلكتروني (‏‏visitabudhabi.ae/‏‏ar) للتعرف على أحدث المستجدات والإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من فيروس «كوفيد 19» ويبين الموقع أن جرعة اللقاح الداعمة (الثالثة) ليست ضمن متطلبات دخول الإمارة.

وللقادمين من داخل الدولة عبر طريق دبي - أبوظبي، تم تخصيص المسار رقم 1 في أقصى اليمين للسياح، والذي يؤدي إلى مكتب لخدمات السياح يضم طاقماً من الموظفين للمساعدة على معالجة التحديات الطارئة وتقديم كل سبل الدعم بما يكفل سهولة وسرعة دخولهم الإمارة.

ويجب على الزوار المطعمين إبراز حالة حصولهم على جرعات اللقاح الكاملة (جرعتان) عن طريق شهادات التطعيم الرسمية الصادرة من دول الإقامة سواء على تطبيق الهاتف المحمول أم نسخ مطبوعة من الشهادات إلى جانب نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 14 يوماً، أو نتيجة سلبية صادرة من دول الإقامة لم يمض على استلامها أكثر من 48 ساعة. ويمكن للزوار غير المطعمين أيضاً دخول أبوظبي، مع إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 96 ساعة.

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