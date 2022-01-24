«ليجولاند» يعزز جاذبية الإمارة السياحية

المصدر: دبي – البيان

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تواصل دبي تعزيز ريادتها السياحية إقليمياً وعالمياً عبر محفظة من المرافق والوجهات الترفيهية وأماكن الضيافة المتميزة.

وأطلقت الإمارة أول فندق ليجولاند على مستوى المنطقة، افتتح في دبي باركس اند ريزورتس.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس صوراً للأيقونة السياحية التي تشكل إضافة جديدة تعزز قطاع السياحة في الإمارة النابضة بالحياة.

ويحول فندق «ليجولاند» متنزه «ليجولاند دبي» إلى منتجع متكامل يقدم مغامرات مستوحاة من عالم «ليجو»، بما فيها حديقتا ليجولاند الترفيهية والمائية و250 غرفة ذات طابع خاص.

ويحتضن فندق «ليجولاند» العديد من الأشكال المتميزة للغرف والمستوحاة من عالم «ليجو»؛ إذ توجد الغرفتان الملكية، والعائلية التي تسع 8 أشخاص، وغرف خاصة لأصحاب الهمم، وغرف وأجنحة Adventure المستوحاة من طابع المغامرات، إلى جانب غرفة «القراصنة الصغار».

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