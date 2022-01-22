أحمد بن سعيد: طيران الإمارات تدعم السياحة حول العالم

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن طيران الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز السياحة إلى وجهات مختلفة عبر العالم من خلال توفير خيارات سفر موثوقة وسهلة ومريحة. ويسعدنا العمل مع جزر الباهاما لتقوية روابط النقل ودعم جهود تلك الدولة لاستقبال السياح من أنحاء العالم، متطلعين إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد«.



ووقعت طيران الإمارات أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والخدمة العامة في جزر الباهاما لدراسة مبادرات مشتركة لترويج السياحة في تلك الدولة.



وقع مذكرة التفاهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفريدريك ميتشل وزير الخارجية والخدمة العامة لجزر الباهاما في المقر الرئيس للمجموعة بدبي، بحضور عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسالم عبيد الله، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات للأمريكتين، وطوني جودي سفير جزر الباهاما لدى دولة الإمارات.



ويُعد أرخبيل البهاما، المكوّن من 16 جزيرة رئيسية تنتشر على مساحة 100 ألف ميل مربع من مياه المحيط، من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في منطقة البحر الكاريبي، حيث يقدم مزيجاً ثرياً من الأنشطة الترفيهية والثقافية للزوار.



من جانبه، قال وزير الخارجية والخدمة العامة لجزر الباهاما فريدريك ميتشل:»يسعدنا العمل مع طيران الإمارات لترويج بلادنا كوجهة مفضلة للمسافرين من العالم، حيث نقدم مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية الفريدة التي يمكن أن تناسب الجميع، ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه طيران الإمارات ونتطلع إلى الترحيب بالسياح من الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الأخرى في جزر الباهاما«.



وسوف تطور طيران الإمارات، بموجب مذكرة التفاهم، مبادرات لترويج جزر الباهاما كوجهة سياحية للعملاء عبر شبكتها العالمية، بما في ذلك تطوير اتصال محسّن بمطار ناساو ليندن بيندلينغ الدولي في الباهاما من محطاتها في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركائها في الرموز والإنترلاين.



كما ستوفر طيران الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال»الإمارات للعطلات«، ذراعها لتنظيم الرحلات، وشركاء السفر في أسواقها، مجموعة من برامج العطلات تتضمن الإقامة الفندقية الفنادق والرحلات الجوية إلى جزر الباهاما.



ويمكن لعملاء طيران الإمارات حالياً الوصول إلى مطار ناسو عبر رحلات الرمز المشترك مع»بلو جت JetBlue) من أربعة مطارات أمريكية رئيسية (بوسطن ونيوارك ونيويورك جيه اف كيه وأورلاندو). كما يتوفر للعملاء أيضاً خيار السفر عبر تورونتو على الرحلات الجوية مع إير كندا إلى كل من ناسو وجورج تاون.



وتشغل طيران الإمارات أسطولاً حديثاً من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 وتغطي خدماتها المنتظمة حالياً أكثر من 120 وجهة عبر القارات الست.

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