طيران الإمارات توقع مذكرة تفاهم لترويج السياحة إلى البهاما

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والخدمة العامة في جزر البهاما لدراسة مبادرات مشتركة لترويج السياحة في تلك الدولة.

وقع المذكرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ومعالي فريدريك ميتشل وزير الخارجية والخدمة العامة لجزر البهاما في المقر الرئيس للمجموعة بدبي.

حضر توقيع المذكرة عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات وسالم عبيد الله نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات للأمريكيتين وسعادة طوني جودي سفير البهاما لدى الدولة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن طيران الإمارات تلعب دورا رئيسيا في تعزيز السياحة إلى وجهات مختلفة عبر العالم من خلال توفير خيارات سفر موثوقة وسهلة ومريحة ويسعدنا العمل مع جزر البهاما لتقوية روابط النقل ودعم جهود تلك الدولة لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم متطلعين إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد.

ويعد أرخبيل البهاما المكوّن من 16 جزيرة رئيسية تنتشر على مساحة 100 ألف ميل مربع من مياه المحيط من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في منطقة البحر الكاريبي حيث يقدم مزيجاً ثرياً من الأنشطة الترفيهية والثقافية للزوار.

من جانبه أعرب معالي فريدريك ميتشل عن سرورة بالعمل مع طيران الإمارات لترويج بلاده كوجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم وقال : نقدم مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية الفريدة التي يمكن أن تناسب الجميع ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه طيران الإمارات ونتطلع إلى الترحيب بالسياح من الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الأخرى في جزر البهاما.

وستطور طيران الإمارات بموجب مذكرة التفاهم مبادرات لترويج جزر البهاما كوجهة سياحية للعملاء عبر شبكتها العالمية بما في ذلك تطوير اتصال محسّن بمطار ناساو ليندن بيندلينغ الدولي في الباهاما من محطاتها في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركائها في الرموز والإنترلاين.

كما ستوفر طيران الإمارات بالإضافة إلى ذلك ومن خلال "الإمارات للعطلات" ذراعها لتنظيم الرحلات وشركاء السفر في أسواقها مجموعة من برامج العطلات تتضمن الإقامة الفندقية الفنادق والرحلات الجوية إلى جزر البهاما.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات حالياً الوصول إلى مطار ناسو عبر رحلات الرمز المشترك مع "بلو جت JetBlue" من أربعة مطارات أمريكية رئيسية "بوسطن ونيوارك ونيويورك جيه اف كيه وأورلاندو".

كما يتوفر للعملاء أيضاً خيار السفر عبر تورونتو على الرحلات الجوية مع إير كندا إلى كل من ناسو وجورج تاون.

وتشغل طيران الإمارات أسطولا حديثاً من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 وتغطي خدماتها المنتظمة حالياً أكثر من 120 وجهة عبر القارات الست.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز