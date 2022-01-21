29 مليون مسافر عبر مطار دبي 2021 بنمو 12.3 %

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل مطار دبي الدولي 29.11 مليون مسافر، خلال العام الماضي 2021 حسبما كشفت بيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وارتفعت أعداد المسافرين في المطار خلال العام الماضي 12.4% مقارنة مع 25.9 مليون مسافر خلال 2020. وأوضحت البيانات أن المطار شهد 4.49 ملايين مسافر في شهر ديسمبر 2021، بنمو 105.6% مقارنة بـ 2.18 مليون مسافر، خلال ديسمبر 2020.

واستقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الأخير من 2021 نحو 11.8 مليون مسافر، بنمو 125% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2020 الذي شهد فيه 5.23 ملايين مسافر. وبحسب إحصاءات لمطار دبي الدولي، سجل المطار في النصف الثاني نحو 18.46 مليون مسافر، مقارنة مع 10.64 ملايين مسافر في النصف الأول من 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز