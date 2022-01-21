مشاريع جديدة تستقطب الزوار وتنعش السياحة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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شهد القطاع السياحي في الفجيرة نمواً ملحوظاً، معززاً مكانة الإمارة كلاعب مهم ضمن المشهد الاستثماري، حيث انتعش قطاع السياحة والضيافة وباتت سياحة المنتجعات الساحلية الممتدة على بحر عمان وجهة لعدد كبير من الزوار من داخل الدولة وخارجها، حيث حرصت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار على تسخير جهودها، لدعم نمو القطاع لاستيعاب الطلب المتنامي بمشاريع نوعية مميزة.

وأشار سعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، إلى أن الإمارة تضم 33 منشأة فندقية، فئات من 3 إلى 5 نجوم وتتنوع فيها العلامات التجارية للفنادق الرائدة وأن التنوع ينعكس على تعزيز القطاع السياحي في الإمارة ويسهم في استقطاب المزيد من السياح من مختلف بلدان ودول العالم، للاستمتاع بالطبيعة المتفردة، التي تحظى بها الفجيرة.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن الإمارة بصدد افتتاح مشاريع فندقية جديدة، تتضمن فندق «ذا بالاس» الواقع على شاطئ بحر الفجيرة ومتوقع افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب انضمام منتجع ماريوت العقة إلى قائمة العلامات التجارية الرائدة عالمياً في القطاع ويجري تنفيذه خلال السنتين المقبلتين، فضلا ًعن مشاريع أخرى تجسد رؤية حكومة الفجيرة الحريصة على تطوير قطاعها السياحي واستقطاب المشاريع الفندقية الرائدة.

نمو النزلاء

وأكد السماحي أن الإمارة شهدت نمواً قياسياً في عدد النزلاء بالنصف الأول من العام الماضي بنسبة 52% مقارنة مع نفس الفترة من 2020 كما شهدت ارتفاعاً للإشغال الفندقي خلال الـ 11 شهراً من 2021 بنسبة 54.08%، ليرتفع معها عدد النزلاء لنحو 738.333 نزيلاً العام الماضي، لافتاً إلى أن موسم الصيف حقق إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح حيث انتعشت السياحة الداخلية بشكل ملحوظ.

وأوضح سعيد السماحي أن معرض «إكسبو 2020 دبي» حقق قفزة نوعية في السياحة ونسبة الإشغال الفندقي، في أنحاء الدولة وكان تأثيره إيجابي على إمارة الفجيرة، خاصة في ظل اتباع الدولة أعلى معايير السلامة والوقاية ضد «كوفيد 19» التي أدت إلى دخول مرحلة من التعافي في القطاع.



السياحة الداخلية

وأوضح أن ما تحتضنه الإمارة من خيارات متنوعة تشمل معالم تاريخية وأثرية من قلاع وحصون ومتاحف ومعالم طبيعية وترفيهية شكلت عاملاً مهماً في استقطاب السياحة الداخلية خلال الجائحة لتكون السياحة الداخلية الرافد الأبرز للقطاع السياحي.

وأفاد السماحي بأن الإمارة افتتحت مشاريع نوعية، تجسد رؤية حكومة الفجيرة الحريصة على تطوير كافة المرافق بهدف إسعاد أفراد المجتمع وتحقيق أرقى مستويات العيش والرفاهية، موضحاً أن هذه المشاريع تشمل سياحة المغامرات والضيافة والأصالة والتراث والسياحة البيئية وغيرها، ومن ضمن المشاريع السياحية المهمة في الإمارة افتتاح شاطئ المظلات على بحر عمان، ويعد المشروع تجربة ترفيهية متكاملة ويضم العديد من المناطق الجذابة المناسبة للعائلات.

حديقة المغامرات

وأشار إلى أن الإمارة تمتلك مركزاً للمغامرات حيث تم افتتاح حديقة الفجيرة للمغامرات بين سلسلة من الجبال، لجذب محبي الرياضات الجبلية وخوض تجربة منصات التحدي في الدراجات ضمن مضمار مجهز للهواة والمحترفين والمتقدمين وللأطفال، يضم برامج مخصصة للتدريب والتأهيل، حيث يمكن للباحثين عن الإثارة الحصول على التجارب المتميزة في أحضان الطبيعة، كما توفر الإمارة رياضة الهايكينغ أو المسير الجبلي.

ويمثل المتحف البيئي البحري معلماً سياحياً فريداً وهو الأول من نوعه في الدولة ليكون مقوماً فعالاً ضمن منظومة السياحة البيئية، يصل عمقه إلى 12 متراً تحت الماء، الواقع في منطقة ضدنا، يعتبر وجهة بحرية تجذب محبي الغوص والهواة من العالم.

وتزخر الفجيرة بالعديد من المعالم الطبيعية التي منحتها خصوصية متفردة، اجتمعت فيها البحار والجبال الشاهقة ورمال الصحراء، لتكون بيئة متنوعة لمحبي الاستكشاف، حيث تعتبر منطقتي العقة والفقيت من أبرز الوجهات في مدينة دبا الفجيرة التي تستقطب في الإجازات وفي فصل الشتاء آلاف السياح للتخييم بين طبيعتها الواقعة على ساحل عمان وبين جبال الفجيرة الشاهقة.

وتقدم منطقة الحنية بيئة صحراوية وطبيعة هادئة تتميز بكثبانها الذهبية وتجتذب إليها محبي رحلات البر الصحراوية خلال فترة الشتاء.

وأوضح السماحي أن الفجيرة تشتهر بأسواقها الشعبية، التي تقع بين ربوع الطبيعة لتمنحها عامل جذب، يستقطب السياح وأبرزها سوق الجمعة.

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