مساء الإمارات.. وجهات سياحية تنبض بالحياة والمناظر الساحرة

المصدر: دبي- البيان

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تشكل الأنشطة والفعاليات السياحية المسائية، إحدى السمات الجوهرية التي تتميز بها الإمارات، بما تمثله من ملاذ يلجأ إليه السياح والزوار من داخل الدولة، ومن حول العالم، للاستمتاع بالمناظر الساحرة والأجواء الصحراوية المفتوحة.

ويمكن للجميع الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات المسائية، التي تصاحب غروب الشمس أو تنطلق بعده. وهناك العديد من الأنشطة السياحية الشيقة التي تتيح للسياح والزوار حول العالم، الاستمتاع بليالٍ إماراتية ساحرة، بما تمتلكه الدولة من مقومات جاذبة، تميزها على مستوى العالم.

ليالٍ صحراوية

على مدار العام، تجتذب صحراء الإمارات السياح والزوار إلى واحاتها وكثبانها الرملية الساحرة، لعيش تجارب «البر»، وما تحمله من أجواء دافئة، حيث يزدهر هذا النوع من السياحة، مع حلول الشتاء في الإمارات، بعيداً عن مراكز التسوق، وصخب الحياة الحديثة. وتوفر المنتجعات والفنادق الصحراوية على امتداد إمارات الدولة، مساحة من الهدوء، مع إطلالات رائعة على السهول الواسعة وسط الجبال في الهواء الطلق. وتوفر المخيمات الليلية تجارب للمتعة تحت السماء المرصعة بالنجوم، والعروض الشرقية الرائعة، مع التمتع بغروب الشمس، في تجربة لا تنسى أثناء زيارة الإمارات.

غروب الشمس

ويتمتع الكثير من الأماكن والوجهات السياحية في الإمارات، بمشهد مثالي لغروب الشمس على أطراف الربع الخالي، لا مثيل له على مستوى العالم، ويعتبر قصر السراب، واحداً من هذه الوجهات، التي تحمل الكثير من السحر، وسط قلاع الرمال، وفلل بافيليون الملكية المنفصلة، الشبيهة بالقصور، مع مسابحها الخاصة. كما يقدم «منتجع المها»، ملاذاً فاخراً، يوفر لزواره تجربة عيش الحياة الصحراوية، وكذلك يمكن للزوار الاستمتاع بمشهد الغروب في «واحة البداير»، وفي «نزل القمر»، بموقعه الساحر بين كثبان مليحة الرملية، وجبال الفاية في الشارقة. وهناك أيضاً منتجع «باب الشمس»، الذي يعد واحداً من أشهر المنتجعات الصحراوية في دبي، بسبب قربه من منطقة القدرة التي يقصدها الآلاف يومياً في عطل نهاية الأسبوع، للاستمتاع بأجواء التخييم ورحلات البر، إلى جانب «تلال العين»، و«جزر الصحراء» الواقعة في جزيرة صير بني ياس، على بعد 250 كيلومتراً غرب مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى «تلال ليوا»، المتميزة بجلساتها الساحرة لتناول العشاء تحت النجوم.

رحلة بالمنطاد

وإذا كنت تحلم برحلة خيالية، نحلق بك عالياً، لترى السماء بمشهدها الساحر في الليل، من داخل بالون ملون طائر في الأفق، فالإمارات إحدى الأماكن المميزة في العالم، التي يمكن للسائح فيها ركوب المنطاد في المساء، فالرحلات لا تتوقف، وتقدم للـزوار فرصة مشاهدة معالم المنطقة من علو يصل إلى 1,200 متر، للاستمتاع بالكثبان الرملية، والواحات الصحراوية، والجبال المرتفعة، بالإضافة إلى المناظر البانورامية لغروب الشمس في عدة أماكن ساحرة، في رحلة تجمع بين الهدوء والمغامرة، مع لحظات لا تُنسى مع الأسرة والعائلة.

رحلات بحرية

ويمكن للراغبين بالاستمتاع بليالي الإمارات الساحرة، الانطلاق في جولة ليلية على متن قارب أو رحلة بحرية، انطلاقاً من العديد من المناطق البحرية في الإمارات، مثل منطقة خور دبي، ويمكن خلال هذه الرحلة، اختيار قاربك وعشائك للاستمتاع به أثناء الإبحار عبر المعالم الرئيسة في دبي القديمة، ومشاهدة المدينة الجميلة المضاءة.

وفي طقس الشتاء المعتدل، لا بد من انتهاز الفرصة للتجول والتنزه في مجموعة من أفضل المعالم في الإمارات، ففي الليل، تجول أماكن ساحرة محاطة بناطحات السحاب والمياه الساحرة، إضافة إلى عدد يكاد لا ينتهي من المقاهي، وخيارات تناول الطعام، وفرص الترفيه والتسوق لشراء التذكارات والهدايا. ومن هذه الأماكن، دبي مارينا، وممشى جميرا ريزيدانس، وكورونيش أبوظبي، ومنطقة القصباء في الشارقة أو الزوراء في عجمان، وغيرها من الأماكن الرائعة في الإمارات السبع.

مشاهدة النجوم

كما يمكن للزوار والسياح الانطلاق في رحلات مراقبة النجوم مع مجموعة دبي للفلك، ويتحول هذا النشاط الساحر لمشاهدة النجوم المتلألئة والأجرام السماوية الأخرى، إلى فرصة لا تقارن. كما يمكن لمحبي الأنشطة الهادئة والاسترخاء، قضاء ليلة لا تنسى في خيمة عربية، للتعرف إلى البيئة الصحراوية الرائعة.

تخييم على شاطئ المرفأ

وللباحثين عن أنشطة ليلية رائعة، يعتبر التخييم في شاطئ المرفأ، خياراً مثالياً، حيث يشتهر الموقع بإطلالة ساحرة، وشاطئ رملي جميل، لقضاء ليلة هادئة ومميزة. ويمكن أيضاً التخييم على شاطئ الظفرة، الذي يعتبر من أبرز المناطق التي يقصدها السياح في المنطقة. كما يعتبر كرفان الزوراء، أحد أفضل أماكن التخييم على شاطئ عجمان.

والأنشطة الفعاليات السياحية الليلية، لا حصر لها في الإمارات، وهي في الغالب أنشطة خارجة عن المألوف، بسحرها وروعة المشاهد التي تتركها في ذاكرة السياح، ويعتبر التجديف بقوارب الكاياك حول متحف اللوفر أبوظبي، الذي يطفو على جزيرة خاصة مطلة على بحر العرب، من أكثر الوجهات الثقافية إثارة، حيث يمكن للزوار والمغامرين، الاستمتاع بجولة مدتها 60 دقيقة عبر بحر العرب، للتعرف إلى هندسة المتحف المعمارية المثيرة للإعجاب تحت السماء المرصعة بالنجوم وضوء القمر.

مسجد الشيخ زايد

وأفضل وقت لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير بعمارته المهيبة، هو عند ساعة الغسق، ووقت غروب الشمس، حيث تقدم مآذنه البيضاء المذهلة، وبركات السباحة العاكسة مع ضوء السماء، مشهداً ساحراً، ويستقطب المسجد ملايين الزوار كل عام، نظراً لتصميمه المزخرف المذهل.

وسط مدينة دبي

وكما تبدو السياحة في الإمارات رائعة خلال النهار، إلا أنها تحتفظ بسحر إضافي، لتصبح أكثر إثارة وروعة في المساء، حتى أنك تشعر بأن هناك الكثير من المناطق الجميلة، وكأنها تظل طوال اليوم في نوم عميق، ولا تستيقظ إلا في الليل. فمع غروب الشمس، يمكن للزوار والسياح، زيارة منطقة وسط مدينة دبي، التي تعتبر موطناً لكثير من مناطق الجذب الشهيرة عالمياً، مثل برج خليفة، ودبي أوبرا، ونافورة دبي التي تشهد حشوداً سياحية كبيرة، خاصة في الليل، ودبي مول، الذي يضم مئات المرافق الملهمة للسياح، من ضمنها، قمتها الشاهقة، التي تتيح الاستمتاع بشروق شمس رائع من أعلى قمة في العالم، و«إنفينيتي دي لوميير»، أكبر مركز للفنون الرقمّية في دول الخليج، والذي يمتد على مساحة تزيد على 2700 متر مربع، ويعرض عوالم نابضة بالحياة، وأعمال فنيّة عالمية، من خلال 130 جهاز عرض، و58 مكبر صوت، و3000 صورة متحركة عالية الدقة. تأخذ التجربة الشاملة، الزائرين، في رحلة إلى عالم مفعم بالفنون مع المعارض الخاصة بالفنان الشهير «فان غوغ»، والفنانين اليابانيين، مثل «هوكوساي»، وكذلك مشهد مذهل للكون من إبداعات «توماس فانز»، كل ذلك في موقع واحد يأسر الحواس.

كما يمكن للسياح زيارة «برواز دبي»، أحدث مناطق الجذب الرائعة في المساء، والتي تسمح منصتها العالية، الاستمتاع بمشهد ساحر لشروق وغروب الشمس، على مناظر خلابة لبرج خليفة، وأماكن أخرى في دبي. ونظراً لأن أفق مدينة دبي يبدو رائعاً في الليل، تُعتبر عين دبي، أحدث معلم يُضاف إلى لائحة المعالم السياحية المذهلة في الإمارة، حيث تقع عين دبي على جزيرة «بلوواترز»، وتوفر إطلالات بانورامية رائعة على أفق المدينة، وتوفّر ثلاثة أنواع من المقصورات: مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الخاصة. كما أنّ قاعدة العجلة، تشكّل منطقة ترفيهية أيضاً، حيث تضم شاشة (LED) ضخمة.

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