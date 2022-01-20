سويسرا تلغي اختبارات ما قبل السفر للمطعمين

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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من المقرر أن تتخلى سويسرا عن شرط إجراء اختبارات PCR لما قبل السفر اعتباراً من يوم السبت 22 يناير الجاري، ولكن الأمر سيشمل فقط الزوار الذين تم تطعيمهم كلياً.

كما أن الأشخاص الذين يحملون ما يثبت تعافيهم مؤخراً من كوفيد-19 يمكنهم زيارة البلاد دون إجراء اختبار ما قبل السفر، بحسب ما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم.

هذا يعني أن معظم المسافرين غير المطعمين يظلون ممنوعين من دخول البلاد بيد أن القلة منهم ممن يتم استثنائهم لدخول البلاد سيظلون ملزمين بإجراء اختبار PCR قبل الزيارة، في حين سيسقط عنهم شرط إجراء اختبارات ما بعد الوصول بعد أربعة إلى سبعة أيام من الوصول.

أطفال ومراهقون

من جهتها، أوضحت الصحيفة البريطانية أن الأطفال غير المطعمين والمراهقين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً سيكون بإمكانهم دخول سويسرا مع والديهم أو ذويهم المطعمين.

قيود أخرى

وبفعل الوضع الحالي للأزمة الصحية العالمية، مددت الحكومة السويسرية توصيتها للعمل من المنزل حتى نهاية فبراير، وذلك في ظل استمرار توتر الأوضاع في المستشفيات، مع الإبقاء على الإجراءات والقيود الأخرى كما هي حتى نهاية مارس، وذلك وفقاً لما أوضحه المجلس الاتحادي في بيان.

وتشهد سويسرا حالياً حالات إصابة أعلى من المملكة المتحدة، حيث سجلت ما يصل إلى 1,694 حالة مؤكدة لكل 100 ألف شخص خلال فترة سبعة أيام (كان لدى المملكة المتحدة 924 حالة).

وبحسب التحديثات الأخيرة، فإن يوم 31 يناير سيشهد تغييراً آخر في قواعد الدولة فيما يتعلق بإثبات التطعيم، وذلك بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني تأكد المسافرين من حصولهم على جرعة معززة في غضون 270 يوما من لقاحهم الثاني حتى يظل لقاحهم صالحاً للدخول، حيث سيعمد المجلس الاتحادي لتقليص فترة صلاحية جميع شهادات التطعيم من 365 إلى 270 يوماً اعتباراً من 31 يناير، وهو ما يضمن استمرار الاعتراف بالشهادة السويسرية في الاتحاد الأوروبي.

شهادات

أما بالنسبة لشهادات التعافي الصادرة كدليل على التعافي من كوفيد-19، فإن صلاحيتها ستمتد لنحو 270 يوماً فقط، وذلك وفقاً لما ورد في البيان يوم أمس.

المملكة المتحدة

من جهتها، بشرت "إندبندنت" المسافرين بمزيد من الأخبار الجيدة، حيث قالت إن حكومة المملكة المتحدة تدرس إلغاء اختبار "اليوم الثاني" للقادمين المطعمين بدءاً من الأسبوع المقبل.

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