طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - بشار باغ

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أعلنت طيران الإمارات استئناف تشغيل رحلاتها إلى ٩ مطارات في الولايات المتحدة الامريكية بعد اعلانها سابقا عن تعليق تلك الرحلات بسبب مخاوف من تأثير خطط انشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس ضمن المطارات.

وسيتم استئناف رحلات الناقلة كالتالي: أورلاندو وشيكاغو وميامي ودالاس فورت وورث وسياتل ونيوارك: الجمعة 21 يناير.

هيوستن وسان فرانسيسكو وبوسطن: السبت 22 يناير

نيويورك جيه اف كيه ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة: لم تتوقف الرحلات من الأساس.

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