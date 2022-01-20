طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة
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أعلنت طيران الإمارات استئناف تشغيل رحلاتها إلى ٩ مطارات في الولايات المتحدة الامريكية بعد اعلانها سابقا عن تعليق تلك الرحلات بسبب مخاوف من تأثير خطط انشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس ضمن المطارات.
وسيتم استئناف رحلات الناقلة كالتالي: أورلاندو وشيكاغو وميامي ودالاس فورت وورث وسياتل ونيوارك: الجمعة 21 يناير.
هيوستن وسان فرانسيسكو وبوسطن: السبت 22 يناير
نيويورك جيه اف كيه ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة: لم تتوقف الرحلات من الأساس.