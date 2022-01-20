شتاء «ذي بوينت» يزخر بالعروض الترفيهية

المصدر: (دبي - البيان)

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تزخر «ذي بوينت»، الواجهة البحرية للتسوق والترفيه الشهيرة في «نخلة جميرا»، بمجموعة غنية من الفعاليات والأنشطة المذهلة خلال فترة إقامة «مهرجان دبي للتسوق»، وذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الإمارات تحت عنوان «أجمل شتاء في العالم».

وسوف يستمتع زوار «ذي بوينت» بمشهد الألعاب النارية التي تُطلق يومياً وبعروض النافورة والأنشطة الحيّة وهم منغمسون في تجربة تناول طعام ممتعة في عدد لا يُحصى من المطاعم حتى 30 يناير.

وترتقي أكبر نافورة في العالم في «ذي بوينت» بالترفيه إلى مستوى آخر، حيث تستضيف عروضاً جديدة تماماً انطلاقاً من لحظات غروب الشمس حتى منتصف الليل.

كما تعرض مجسّمين ضوئيين خلّابين كجزء من «مهرجان دبي للتسوق» هما «أبزوربد باي لايت»، و«توكينغ هيدز»، بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وتنتشر في «ذي بوينت» مجموعة جديدة من المطاعم والأنشطة الترفيهية.

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