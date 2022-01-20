وجهات «شروق» تحتفل بـ«أجمل شتاء في العالم» بأنشطة ترفيهية

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن فعالياتها واحتفالاتها الترفيهية التي تشهدها القصباء وواجهة المجاز المائية وحدائق المنتزه وشاطئ خورفكان، ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم» خلال عطلات نهاية الأسبوع حتى 26 فبراير.

● فعاليات القصباء: باقة واسعة من العروض لفرق السيرك والعروض الموسيقية والعروض الترفيهية والبهلوانية للعائلات يومي الجمعة والسبت، وتبدأ الفعاليات من الساعة 4:30 وحتى 9:45 مساءً.

● واجهة المجاز المائية: لمحبي الشخصيات العالمية التي رسمت الابتسامة على وجوه العالم، مثل شارلي شابلن، تقدم واجهة المجاز المائية عروض الفنانين الذين يتقمصون تلك الشخصيات، مع فقرات موسيقية وترفيهية تبدأ الساعة 4:30 مساءً يومي الجمعة والسبت، حتى الساعة 9:45 مساءً. ● حدائق المنتزه: ابتداءً من 5:00 وحتى 9:45 مساءً الجمعة والسبت، تقدم مزيجاً من العروض الفلكلورية، مع تنوّع الأنشطة بكافة أرجاء الوجهة من خلال الفنانين الاستعراضيين والموسيقيين وعروض الرقص التي تشمل أضواء النيون.

● شاطئ خورفكان: خلال عطلات نهاية الأسبوع، تقدم فرق الاستعراضات البهلوانية العروض الترفيهية من الساعة 4:30 حتى 9:45 مساءً. إضافة إلى العروض الموسيقية المتنوعة فنية في فترات متقطعة بين 6:00 و9:45 مساءً، وتتعدد خيارات الترفيه التي تستهدف الصغار والكبار.

● أنفق واربح: عروض «أنفق واربح»، تقدمها 7 وجهات سياحية تابعة لـ«شروق»، وتتضمن سحوبات يحظى من خلالها 5 فائزين بجوائز وتجارب بوجهات الضيافة الفاخرة في «شروق»، وستقام السحوبات في مارس.

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