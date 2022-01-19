تريب أدفايزر: دبي أشهر وجهات العالم لعام 2022

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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مدينة دبي كعادتها تتصدر أبرز التصنيفات والمراجعات حول العالم، لتحل أخيراً كأبرز الوجهات الشهيرة الأكثر تفضيلاً للمسافرين لعام 2022 في قائمة "تريب أدفايزر"، وتقتنص تاج الوجهة الأولى الأكثر شعبية في العالم على المنصة متفوقة على مدن أوروبية سياحية، مثل لندن البريطانية التي جاءت ثانياً، وروما الإيطالية (سادساً) وباريس الفرنسية (تاسعاً).

ومن جهة أخرى، وضمن الفئات المتخصصة الأخرى لتصنيفات الموقع الشهير، حلت دبي كوجهة أولى لعشاق أجواء المدن حول العالم.

وفقاً لشبكة "سي إن إن"، جاءت لائحة "تريب أدفايزر"، إحدى أكبر شركات حجز الرحلات السياحية عبر الإنترنت، كتكريم لتلك الوجهات المفضلة للمسافرين في جميع أنحاء العالم، على رأسها مدينة دبي، وقد استند الموقع في تصنيفه إلى جودة وحجم مراجعات المسافرين على المنصة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2020 إلى 31 أكتوبر 2021 "لاختيارهم الوجهات التي تواصل تقديم أفضل تجربة شاملة للمسافرين".

دبي

تعلل الشبكة الإخبارية السبب وراء تصدر دبي القائمة الأخيرة بصفتها الأعلى تقييماً والأكثر تفضيلاً على المنصة، وذلك على لسان جاستن ريد، مدير الإعلام والوجهات والسفر في "تريب أدفايزر"، الذي أوضح أن دبي مدينة حديثة لطالما اشتهرت بشواطئها الذهبية ومطاعمها العالمية الراقية وفنادقها المذهلة، وهي عوامل أهلتها للتقدم والارتفاع شيئاً فشيئاً ضمن اختيارات المسافرين على "تريب أدفايزر" على مدار السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إنها تتوج الآن خلال عام 2022 بتاج الوجهة الأولى الأكثر شعبية في العالم".

اختيارات مسافرين

تستند "اختيارات المسافرين" على منصة السفر الشهيرة إلى تقييم الأماكن التي يمكن زيارتها والإقامة فيها والفعاليات والأنشطة التي يمكنهم الاستمتاع بها، لتحتل دبي مؤخراً المرتبة الأولى ضمن أفضل الوجهات لحصدها تقييمات ممتازة من المسافرين عبر جميع قطاعات السياحة.

والمثير للاهتمام أنه و"على الرغم من الجائحة الصحية العالمية مازالت دبي تجتذب الزوار من أقصى أماكن الأرض لأدناها، لتتبرز كوجهة ومكان مفضل يقصده الزائرين خلال عام احتاجوا لأن يحظوا خلاله ببعض الإثارة"، وفقاً لبريد إلكتروني أرسله جاستن ريد لـ "سي إن إن ترافيل".

فئات متخصصة

إلى جانب فئاتها الأوسع، قدمت "ترافيل أدفايزر" مفضلات المسافرين في فئات متخصصة أخرى لعام 2022، لتحل عدة مدن في المركز الأول وهي كالتالي، دبي كوجهة أولى لعشاق المدن، وإيطاليا كوجهة محببة لعشاق الأطعمة والمذاقات، أما عشاق الهواء الطلق فيمكنهم قصد كوستاريكا وتحديداً منتزه "بركان أرينال" الوطني. ومن جهتهم ووفقاً لتصنيفات "تريب أدفايزر"، حلت زيرمات السويسرية كوجهة مفضلة أولى لعشاق التزلج، وبالمقابل فضّل محبو الأجواء المشمسة مدينة كانكون بالمكسيك.

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