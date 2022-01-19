«الاتحاد للطيران»: لا تأثير لشبكات الجيل الخامس على رحلاتنا إلى أمريكا

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال متحدّث باسم الاتحاد للطيران، إن الناقلة تسيّر في الوقت الحالي رحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في كل من نيويورك وواشنطن العاصمة وشيكاغو، على متن طائرة بوينغ 787 دريملاينر. وأضاف في تصريحات صحافية: «لن يكون هناك أي تأثير لخطة الولايات المتحدة تشغيل شبكات الجيل الخامس «5G» على رحلات المسافرين التي تُسيّرها الشركة في الوقت الراهن».

وأعرب البيت الأبيض، الثلاثاء، عن رغبته في التوصل لحل بشأن شبكة الجيل الخامس بما لا يؤثر على الأجواء في الولايات المتحدة، مؤكداً أن المحادثات مستمرة مع إدارة الطيران الفيدرالية بشأن تأثيرات الجيل الخامس على الملاحة الجوية.

من جانبهم، حذر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن حال تشغيل شبكات الجيل الخامس كما هو مقرر من دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.

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