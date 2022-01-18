الخيارات النباتية تتصدر طلبات الوجبات الخاصة على "طيران الإمارات"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتصدر الخيارات النباتية عامّةً طلبات الوجبات الخاصة على رحلات طيران الإمارات. وقد شهدت الناقلة خلال يناير الجاري زيادة كبيرة في طلب هذه الوجبات بفعل حركة "فيغانيواري Viganuary" العالمية، التي تنشط خلال يناير من كل عام في التشجيع على اتباع نظام فيغان الغذائي.

وقدمت طيران الإمارات خلال يناير 2021 وجبات فيغان أكثر بنسبة 10% من أي شهر آخر.

وتشير التقديرات إلى أن طلب وجبات الفيغان هذا الشهر سوف ينحو اتجاه النمو ذاته. وزاد إجمالي ما قدمته طيران الإمارات من وجبات الفيغان على رحلاتها خلال عام 2021 على 113 ألف وجبة.



وتضم تشكيلة طيران الإمارات من المأكولات النباتية أكثر من 170 طبقاً، صممها فريق من الطهاة وخبراء التغذية الحائزين جوائز. وتقدم طيران الإمارات وصفات بنكهات مستوحاة من مدن المنشأ أو الوجهة على رحلاتها، انسجاماً مع تقاليدها المتمثلة في تقديم المأكولات المستوحاة من مختلف المناطق.

وتشمل بعض الوجبات النباتية التي تُقدّم على رحلات طيران الإمارات كريب الخضار المشوي مع السبانخ والطماطم، ورافيولي بالخضروات المتوسطية، وطاجين الخضار مع الكسكس. وتكتمل الوجبات النباتية أيضاً بأطباق الحلويات، مثل الأرز المخبوز بالكراميل الذي يقدم مع كريمة جوز الهند، والأناناس مع شراب البوميلو والزنجبيل. كما تقدم طيران الإمارات خيارات نباتية للإفطار مثل شوفان جوز الهند وبودنج الشيا، الذي يُقدّم مع كومبوت المانجو والباشن فروت.



ويمكن للعملاء المسافرين على رحلات طيران الإمارات في جميع درجات السفر طلب وجبات نباتية حتى 24 ساعة قبل المغادرة. كما تتضمن خيارات قائمة الطعام الرئيسية على خطوط مختارة وجبات نباتية.



وتوفر طيران الإمارات لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال أطباقاً نباتية في الصالات الخاصة بمطار دبي الدولي. ففي صالة الدرجة الأولى، يمكن للعملاء الاستمتاع بتشكيلة من المأكولات النباتية، بما في ذلك لفائف ورق الأرز على الطريقة الفيتنامية التي تقدم مع غموس خفيف بالخل، أو غرين برغر محضر مع فطيرة نباتية ويقدم مع سلطة جرجير. أما في صالة درجة الأعمال، فيستمتع العملاء بتبولة الكينوا أو حساء الخضار والفاصوليا البيضاء. وتقدم الصالتان أيضاً مجموعة مختارة من السلطات النباتية الصحية. كما تقدم صالات طيران الإمارات الخاصة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة وآسيا أطباقًا نباتية للعملاء قبل الالتحاق برحلاتهم.



ويواصل العملاء غير النباتيين الاستمتاع بوجبات طيران الإمارات متعددة الأطباق في جميع درجات السفر، مع تحديث القوائم شهرياً. وتقدم طيران الإمارات بانتظام قوائم طعام خاصة للاحتفال بالمهرجانات والعطلات الإقليمية مثل عيدي الفطر والأضحى، ورأس السنة الهجرية وعيد الميلاد وعيد الشكر وأكتوبرفست وديوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز