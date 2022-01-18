«إكسبريس»: دبي رابع أفضل وجهة للبريطانيين

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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احتلت دبي المركز الرابع ضمن قائمة أفضل الوجهات التي يرغب بها البريطانيون للانتقال إليها بُغية العيش الدائم فيها في زمن ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وبحسب قائمة الوجهات التي نشرتها صحيفة «اكسبريس»، فإن العديد من البريطانيين الراغبين في وجهة خارج المملكة المتحدة للاستقرار والإقامة الدائمة، قد اختاروا دبي لعدة أسباب وفي مقدمتها أن دبي واحدة من أشد المُدُن فخامة على كوكب الأرض، كما أنها تمنح المُقيمين على أرضها إعفاء من الضرائب على الدخل.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن البريطانيين الذين اختاروا الوجهات على القائمة أفادوا بأن التقاعد في دبي يتميز ببساطة إجراءاته، وذلك بفضل المنظومة الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دبي لمنح الإقامات لفئات مُحدّدة من المتقاعدين من كافة أنحاء العالم، حيث يحصل المُتقاعد الذي تتوافر لديه كافة الشروط على تأشيرة إقامة في دبي تتجدد كل خمسة أعوام.

وتفوقت دبي على إيطاليا التي جاءت في المركز الخامس، كما تفوقت أيضاً على كندا، أستراليا، ونيوزيلندا، والتي جاءت جميعها خارج المراكز الخمسة الأولى على القائمة رغم كونها وجهات مُفضّلة تقليدياً لدى البريطانيين. وكانت صدارة القائمة من نصيب إسبانيا.

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