«سكي دبي» يحقق رقماً قياسياً بفوزه بلقب «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن فخرها بفوز «سكي دبي» بلقب «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم»، وذلك للعام السادس على التوالي، محطمة بذلك رقماً قياسياً في تاريخ «جوائز التزلج العالمية»، والتي تعد أرقى معيار للتميز في قطاع سياحة التزلج. وتنافست دبي على اللقب مع تسعة منتجعات تزلج داخلي ذات سمعة عالمية في كل من مصر، وألمانيا، والصين، وإسبانيا، واسكتلندا، ونيوزيلندا، وهولندا.

تم إطلاق «سكي دبي» في عام 2005 كأول منتجع تزلج داخلي مغلق في الشرق الأوسط، وسرعان ما أصبح المنتجع واحداً من أبرز مواقع الجذب الأيقونية في المنطقة. وتطور «سكي دبي» على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية ليصبح جزءاً من أسلوب حياة العديد من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الساعين لتجربة مميزة على مستوى عالمي ضمن محيطهم، هذا عدا عن السياح ومحبي الرياضات الثلجية الذين يقصدونه من حول العالم. وتواصل «سكي دبي» سعيها لإغناء تجربة الزوار من خلال الابتكار والتطوير المستمر، وهي اليوم توفر خمسة منحدرات للتزلج، وحديقة ثلجية عائلية مجهزة بمجموعة من الأنشطة المسلية، هذا فضلاً عن مستوطنة قطبية لطيور البطريق من فصيلتي «كينج» و«جنتو»، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى الزوار كون هذه الطيور ودودة جداً مع البشر.

ومن جهة أخرى، ساهم «سكي دبي» في تحقيق نمو ضخم في قطاع السياحة الرياضية في المنطقة، وخلق ثقافة الرياضات الشتوية في دولة الإمارات، حيث يقوم المنتجع سنوياً بتعريف ما يزيد على 80,000 شخص على رياضة التزلج أو ركوب ألواح التزلج على الجليد. كما عززت المنشأة المصممة وفق أرقى المواصفات العالمية مكانتها كوجهة لاستضافة المنافسات الدولية، مثل دورات كأس العالم للتزلج على الجليد، وبطولة كأس العالم لركوب ألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، والتي تجذب اللاعبين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم، وتساهم في ازدهار قطاع السياحة في الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، استضاف «سكي دبي» في نوفمبر الماضي سلسلة من المنافسات أقرها الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد (FIS)، وهي الجهة العالمية المخولة بتأهيل الرياضيين للمشاركة على المستوى الأولمبي، والتي شهدت تأهيل خمسة لاعبين للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين التي ستعقد لاحقاً هذا العام.

مستوى رفيع

وقال محمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما: أنا فخور جداً لفوز «سكي دبي» بلقب «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم»، خاصة عند النظر إلى المستوى الرفيع الذي تميزت به منتجعات التزلج الأخرى التي ترشحت، والتي شملت شريكنا في العلامة التجارية، «سكي مصر». تعد «جوائز التزلج العالمية» أعلى مستوى من التكريم يمكن الحصول عليه في قطاع سياحة التزلج على الجليد عالمياً، وما يميز الجائزة أكثر هو مشاركة الجمهور في التصويت على المرشحين. وهذا شأن مهم لنا لأن اهتمامنا كعلامة تجارية ينصب على عملائنا، فنحن نرى أن توجهنا هذا، بالإضافة إلى التزامنا بالتطوير والابتكار المستمر، هو سر نجاحنا. لم يكتف «سكي دبي» بتوفيره للزوار تجربة الثلج الطبيعي في قلب الصحراء فحسب، بل عزز مكانته كمنشأة رياضية معترف بها عالمياً، فهو يتيح للرياضيين فرصة تحقيق حلمهم بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف العتري قائلاً: إن رؤيتنا في شركة «ماجد الفطيم» تتمحور حول خلق «أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم» وهي الحافز على كل ما نفعله، وهي ما يدفعنا في سعينا المستمر للتميز. كما أن أعمالنا تنسجم مع رؤية دبي الطموحة الساعية إلى الارتقاء بمستوى السعادة وجودة حياة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياح ومكان مثالي لعيش المواطنين والمقيمين.

قمة التميز

وبدوره قال سيون رابسون، مدير عام «جوائز التزلج العالمية»: أود أن أقدم التهاني لـ «سكي دبي»، والذي تم الاعتراف به كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم من قبل قطاع التزلج على الجليد وأفراد الجمهور سوياً. يمثل الفائزون بـ «جوائز التزلج العالمية» قمة التميز في القطاع، لكن الفوز بالجائزة على مدى ستة أعوام متتالية هو إنجاز رائع حقاً. ولا شك أن «سكي دبي» يجسد قيمنا المتمثلة بإلهام الابتكار، والنمو على المستوى المحلي، والازدهار. وأنا أتطلع لما سينجزه المنتجع العام القادم، فإن التزامه بالابتكار أصبح يفوق التوقعات.

وأنشأت شركة ماجد الفطيم مشاريع الثلج العالمية عام 2017، والتي أصبحت العلامة التجارية الأولى في العالم في مجال تصميم وإدارة وتشغيل مرافق الترفيه الثلجية المغلقة وتقديم الاستشارات حولها، وتخطط الشركة لإطلاق مشروعين لمنتجعات ثلجية ترفيهية في كل من أبوظبي وعُمان في وقت لاحق من هذا العام قبل التوسع بمشاريعها إلى المملكة العربية السعودية والصين.

تسعى «جوائز التزلج العالمية» التي تم إطلاقها في عام 2013 إلى المساهمة في رفع مستوى المعايير المطبقة في قطاع التزلج على الجليد، وهي المبادرة العالمية الوحيدة التي تعمل على تقدير وتكريم التميز في مجال سياحة التزلج على الجليد والاحتفاء به. ويتم التصويت للمرشحين على الجوائز من قبل محترفين عاملين في قطاع التزلج، من ضمنهم كبار الموظفين التنفيذيين ومنظمو الرحلات ووكلاء السفر والسياحة، بالإضافة إلى الجمهور من عملاء القطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز