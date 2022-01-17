«مجموعة داماك» تستعد لافتتاح «باراماونت ميدتاون دبي» قريباً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «مجموعة داماك» عن توسعها في سلسلة فنادق باراماونت في دبي، عبر إضافة فندق باراماونت ميدتاون (Paramount Hotel Midtown) إلى محفظتها، الذي من المتوقع افتتاحه قريباً وخلال الربع الأول من عام 2022. يأتي ذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته المجموعة في تشغيل فندق «باراماونت دبي».

إلى جانب موقعه الحيوي في قلب منطقة الخليج التجاري بدبي وعلى مقربة من شارع الشيخ زايد وبرج خليفة ومركز دبي المالي العالمي، يتميز هذا الفندق بتصميمه الأنيق، وتوفيره أعلى درجات الرفاهية لضيوفه.

استلهم القائمون على تطوير الفندق أفكارهم من الخيال الجريء والإبداع اللامتناهي، وهي السمات التي ترسخت لدى شركة «باراماونت بكتشرز» (Paramount Pictures) وواكبت مسيرتها الناجحة على مدى 105 أعوام، ليصبح اسم الشركة مرادفاً للترفيه والإبداع.

ويجسد الفندق في جنباته الأناقة المعهودة لعالم هوليوود الخالد، ويقدم لضيوفه تجربة سينمائية استثنائية، كما يجلب لهم سحر كاليفورنيا المعاصر، ويوفر طيفاً واسعاً من خيارات تناول الطعام، فضلاً عن سبا المشاهير، ومركز متطور للياقة البدنية.

وتعليقاً على إطلاق الفندق الثاني الذي يحمل علامة باراماونت في دبي، قال جان فيفر، نائب أول للرئيس لشؤون الضيافة في فنادق ومنتجعات داماك: تتميز «علامة باراماونت» بالفرادة، كما تتمتع بإرث غني قائم على الإبداع. في ضوء ذلك وبعد النجاح الكبير الذي حققه فندق باراماونت دبي، نتطلع الآن بشغف إلى افتتاح الفندق الثاني الذي يحمل علامة باراماونت، والذي سيقدم إضافة فريدة لقطاع الضيافة الحيوي في دبي.

ويتميز فندق «باراماونت ميدتاون» بأجوائه الفريدة التي تحمل روح وطابع خمسينيات القرن الماضي والتي توفر أعلى درجات الراحة والهدوء لضيوفه، يضاف إلى ذلك المناظر المذهلة ومفاهيم الطهي الجديدة، ليحاكي الوجهات المثالية والفاخرة المحببة لدى نجوم هوليوود.

ويتكون الفندق من 281 غرفة وجناحاً فاخراً، تم تقسيمها إلى غرف (Scene Rooms) ونوعين من الأجنحة A-List Suites و Paramount Suite، حيث صممت جميعها لتناسب عشاق الحياة المترفة التي يعيشها الأثرياء والمشاهير، كما تضم الغرف شرفات واسعة توفر إطلالات خلابة على أفق دبي أو برج خليفة.

ويضم الفندق مجموعة متنوعة من المطاعم الراقية، بما في ذلك «باباراتزي توسان» و«سين سكوب» و«ميلروز بار آند لونج»، فضلاً عن «ماليبو سكاي لونج آند بول بار» الذي يمتاز بإطلالاته البانورامية على أفق المدينة، وسيكون أحدث نقطة جذب في دبي.

هذا ويجمع الفندق بين مزيج الأجواء الهادئة للإقامة والبيئة المثالية للعمل في أربعة استوديوهات للأعمال لتناسب اجتماعات الشركات والمناسبات الخاصة والحفلات، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 150 شخصاً وتوفر الإضاءة الطبيعية نهاراً والمساحات المرنة وأحدث التقنيات المرئية والصوتية، كافة العوامل المثالية لتنظيم أي حدث أو فعالية بنجاح.

على مستوى العلاجات الصحية، سيجد الزوار الخيارات الأنسب لهم في PAUSE Spa الذي يتماشى مع أرقى المعايير التي يبحث عنها المشاهير، علماً بأن إدارة السبا تتم بالتعاون الحصري مع العلامة التجارية الفرنسية «شاتو بيرغر» Château Berger. كما يضم PAUSE Fitness Centre مجموعة شاملة من أحدث أجهزة اللياقة البدنية لإسعاد الضيوف وتوفير أفضل الأجواء لممارسة الأنشطة الرياضية.

بالنسبة للصغار، توفر استوديوهات الأطفال أجواءً مليئة بالمرح بفضل قائمة غنية من التجارب السينمائية.

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