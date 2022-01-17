تعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة و«إتش إس بي سي» لترويج دبي وجهة عالمية مفضلة للحياة

المصدر: دبي- البيان

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وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبنك «إتش اس بي سي» HSBC الشرق الأوسط مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون بينهما، بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للحياة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مبنى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور كلّ من عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش اس بي سي» الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش اس بي سي» الشرق الأوسط المحدود.

تعاون

وسيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تمكين موظفي وعملاء البنك من التعرف على جودة الحياة التي توفرها دبي، وكذلك مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار، بالإضافة إلى الخيارات والمزايا المتنوعة، التي تقدمها لتلبية أذواق وتطلعات الجميع بما يجعلهم يقضون أوقاتاً ممتعة. كما سيتم التعاون المشترك في الأنشطة التسويقية المصممة للترويج للفعاليات والتجارب، التي تتيحها المنظومة السياحية في دبي، وذلك بهدف تعزيز مكانتها باعتبارها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه والفعاليات.

وتعليقاً على ذلك، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يسرنا التعاون مع «إتش إس بي سي»، ونسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى تسليط الضوء على العروض المتنوعة لقطاعي الأعمال والسياحة. كما تعكس هذه الاتفاقية الثقة الكبيرة، التي تحظى بها دبي لدى الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، لجعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة».

وتابع كاظم: «إن التعاون مع البنك يأتي ضمن جهودنا الحثيثة مع شركائنا، للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومكانتها كإحدى أكثر الوجهات أماناً، بهدف تعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والمستثمرين والزوار من مختلف الجنسيات».

فرص

ومن جانبه قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «لطالما كان توفير عالم من الفرص هدفاً جوهرياً بالنسبة لبنك HSBC، وهو ما نقوم به كل يوم لعملائنا في الإمارات منذ كنا أول بنك يفتح أبوابه للعمل هنا قبل أكثر من 75 عاماً. وفي ذلك الوقت، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة، وسوق مالي دولي، ورائدة في مجال التمويل المستدام، واستقطاب المبدعين، وكذلك مركز مهم لتكوين الثروات».

وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الشركات العالمية التي تختار دبي مقراً لأعمالها وعملياتها، ستعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وHSBC على تقديم كافة أشكال الدعم لهذه الشركات لتمكينها من تأسيس أعمالها في المدينة بكل سهولة، إلى جانب المبادرات الأخرى، التي تشجع على الإقامة والحياة في دبي، بما فيها التأشيرات والبرامج الجديدة مثل الإقامة الذهبية، التي تستهدف المستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة، وكذلك تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 أعوام للموظفين الأجانب العاملين في شركات عالمية متعددة الجنسيات مقرها دبي، و«برنامج العمل الافتراضي»، وأيضاً «التقاعد في دبي».

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