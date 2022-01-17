تقارير عالمية: دبي وجهة شتوية رائعة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكدت تقارير صحافية عالمية أن دبي وجهة شتوية رائعة بفضل مقوماتها الساحرة وطقسها الرائع ومعالمها ووجهاتها المميزة. ووصفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية دبي بأنها واحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم لقضاء عطلة منتصف العام الدراسي خلال شهر فبراير المُقبل. ونشرت الصحيفة تقريراً أمس في عددها الأسبوعي ليوم الأحد «ذا تايمز صنداي» عن الوجهات الرائعة لقضاء عطلة منتصف العام الدراسي في فبراير المُقبل، فذكرت أن دبي في مقدمة هذه الوجهات، بما تزخر به من خيارات ترفيهية متنوعة التي تلائم فصل الشتاء، ومنها حدائق الألعاب المائية.

من جانبها اختارت مجلة «كونديه ناست ترافيل» الأمريكية المتخصصة في وجهات السياحة والإقامة الفاخرة حول العالم في تقرير حديث دبي ضمن أفضل 46 وجهة على مستوى العالم لقضاء فصل الشتاء.

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