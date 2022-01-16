الجداف روتانا دبي يقدم لضيوفه إقامات مطوّلة بأسعار مخفضة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم فندق الجداف روتانا لعملائه الضيوف، باقته الجديدة «الإقامة طويلة الأمد»، يمكن للضيوف التوفير أكثر، كلما زادت مدة إقامتهم. يمكن للضيوف الذين سيقيمون لمدة 7 ليالٍ أو أكثر، الاستفادة من أسعار مخفضة، مع الاستمتاع بالتصميمات الداخلية الفاخرة، والغرف الفسيحة، وخيارات الطعام المتنوعة. سيتمكن الزوار أيضاً من الاستمتاع بخصم 20 % على المأكولات والمشروبات وغسيل الملابس ومواقف السيارات، وخدمات الـ Wi-Fi والمزيد.

وبإمكان الضيوف، الإقامة في إحدى الغرف الـ 318 المجهزة بالكامل، والتي تطلّ إما على المسبح المتلألئ، أو على أفق المدينة البانورامي. وقد تم تجهيز جميع الغرف الفسيحة بمفروشات أنيقة، تبعث على الراحة، وكأنما يقيم الضيوف في منزلهم الثاني.

وكجانب من الباقة، سيكون الضيوف على موعد مع ثلاث وجبات، هي: الفطور في مطعم تيمو الإيطالي الأصيل، والغداء في مطعمي تيمو أو أكواريوس، الذي يتميز بموقع فاخر إلى جانب المسبح، والعشاء في تيمو أو ذا ليست بار، وسيتألف الغداء والعشاء من ثلاثة أطباق فاخرة، ومشروبات منعشة وغازية غير محدودة. وتقدّم كل وجهة لتناول الطعام، قائمة فريدة من نوعها غنية بالخيارات التي ترضي مختلف الأذواق والتفضيلات، إذ يقدم ذا ليست بار، أفضل المأكولات العالمية، مثل دجاج كريسبي، والفطائر المطهوة على البخار مع القريدس المقرمش، في حين يمكن لعشاق الأطباق الإيطالية الكلاسيكية، التلذّذ بطبق الباستا فيتوتشيني بلحم الضأن والصلصة، لدى مطعم تيمو. ويشتهر مطعم أكواريوس بتقديم أشهى الأطباق التي تشمل السلطة اليونانية والشيش طاووق.

ويقع الفندق في منطقة الجداف المزدهرة، إحدى أحدث وجهات الإقامة وأكثرها إقبالاً في دبي، والتي تقدّم مختلف العروض الغنية، وهي منطقة تربط بين دبي القديمة والجديدة، ويوفر الفندق لضيوفه الفخامة والراحة والترفيه، ومرافق تناول الطعام وقاعات للاجتماعات. يضم الفندق 318 غرفة عصرية وجناحاً فاخراً، وجميعها مؤثثة بأناقة، مع إطلالات على المسبح، أو على المدينة، ويعد الفندق مثالياً للمسافرين من رجال الأعمال والسياح، بما في ذلك العائلات التي تزور المدينة. يضم الفندق 6 غرف اجتماعات، ونادي Bodyline للياقة البدنية، مع صالة ألعاب رياضية، ومسبح خارجي، بالإضافة إلى غرف الساونا والتدليك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز