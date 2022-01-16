«ويز إير» إلى 3 وجهات جديدة احتفاء بالعام الأول لانطلاقتها

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «ويز إير» أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات والمشروع المشترك بين شركة القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، على خطط لتعزيز عملياتها وتوسيع شبكة وجهاتها خلال العام الجاري، وذلك احتفاءً بالذكرى الأولى على انطلاق عمليات الشركة من أبوظبي، بما يتماشى مع زيادة الطلب المتوقع التي تشهده الإمارة في فترة ما بعد الجائحة.

وتسيّر «ويز إير» أبوظبي أسطولها المكون من أربع طائرات من طراز إيرباص A321neo إلى أكثر من 37 وجهة بعد إعلانها عن إطلاق ثلاث وجهات جديدة، حيث ابتداء من شهر فبراير، ستسير الشركة رحلاتها إلى نور سلطان (كازاخستان)، ويريفان (أرمينيا)، وكراسنودار (روسيا). واحتفاء بذكرى عامها الأول، تقدم «ويز إير» أبوظبي خصومات تصل إلى 20% على التذاكر المشتراة في 15 يناير.

وتعد شبكة السفر التي توفرها «ويز إير» أبوظبي مناسبة لمختلف المسافرين، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة من الوجهات والتجارب المميزة في دولة الإمارات وخارجها. كما ستمنح الشركة 50 تذكرة ذهاب وعودة مجانية للعملاء الذين اختاروا السفر مع «ويز إير» أبوظبي عبر المسابقة التي تنظمها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث يمكن للمسافرين المشاركة في المسابقة من خلال إرسال صورة حديثة لإحدى رحلاتهم مع «ويز إير» أبوظبي وإدراجها في التعليقات بمنشور الذكرى السنوية الخاص على منصاتها.

توسيع الشبكة

وقال كيس فان شيك المدير العام لشركة «ويز إير» أبوظبي: «يسعدنا تقديم خصومات تصل إلى 20% في هذه المناسبة لنشجع المسافرين على استكشاف شبكة الوجهات التي نتميز بها. كما نتوجه بالشكر إلى جميع المسافرين الذين أقدموا على تجربة السفر معنا، ونتطلع إلى مكافأة 50 فائزًا منهم في المسابقة التي ننظمها على منصات التواصل الاجتماعي. ويسعدنا الإعلان عن ثلاث وجهات جديدة إضافية، ونطمح إلى مواصلة توسيع شبكتنا لتشجيع السياحة من خلال باقات مناسبة للجميع».

وأضاف: «نعمل على توفير فرص للمسافرين لقضاء لحظات رائعة وتجارب لا تُنسى، ونفخر بأن نكون أحدث شركة طيران وطنية في دولة الإمارات، لنضيف تجارب سفر جديدة لقطاع السفر في دولة الإمارات والمنطقة».

وأشار 53% من المشاركين في التقرير الصادر عن «غلوبال داتا» عن سلوكيات المستهلك العالمي خلال الربع الثالث من العام 2021، إلى أن تحمل التكاليف الزائدة خلال فترة الجائحة كانت العامل الأكثر تأثيراً عند السفر، بينما قال 51% أن إمكانية الوصول إلى الوجهة المطلوبة هي العامل الأهم، ووفقاً لذلك تعمل «ويز إير أبوظبي» على تطوير قطاع السياحة منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط، تعزيزاً لدورها الرائد في المنطقة.

موقع استراتيجي

وتتخذ الشركة من الإمارات مقراً لعملياتها في المنطقة، نظراً لموقع الدولة الاستراتيجي ومكانتها كمركز دولي للطيران يوفر للمسافرين شبكة شاملة ومتنوعة للسفر، ونالت الشركة تصنيفاً مؤخراً كواحدة من أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة أمانًا لعام 2022 بحسب مؤشر AirlineRating كونها جزءاً من مجموعة ويز إير القابضة، كما حصلت الشركة على لقب شركة الطيران منخفضة التكلفة الأكثر أمانًا في المنطقة بحسب نفس المؤشر.

ومنذ انطلاقة الشركة الأولى من خلال الرحلة الأولى لها من أبوظبي إلى أثينا في يناير 2021، أدخلت «ويز إير أبوظبي» مفهوم سفر جديداً في دولة الإمارات وبما يتماشى مع رؤية الدولة المجتمعية والاقتصادية، كما سيّرت الشركة 506 رحلات جوية في الربع الأخير من عام 2021، سعياً منها إلى توفير فرص جديدة وممتعة للمسافرين.

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