قرية الثعالب في اليابان.. أكثر الوجهات شعبية بين السياح

المصدر: البيان

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تتمتع قرية الثعالب ببلدة زأو في محافظة مياغي الواقعة في إقليم توهوكو شمال اليابان، بشعبية كبيرة بين السياح الأجانب، حيث يمكن للزوار إطعام الثعالب وحملها هناك.

تقع قرية الثعالب ببلدة زأو على سفوح جبل زأو في محافظة مياغي، وهي موطن لأكثر من 100 ثعلب من ستة أنواع مختلفة، بالإضافة إلى حيوانات أخرى متنوعة. ومعظم الثعالب تتجول بحرية داخل المحمية المخصصة بها.

قبل الدخول إلى المحمية، يتلقى الزوار محاضرة حول التعليمات الخاصة بالسلامة باللغة اليابانية وبها صور توضح الأفعال المحظور القيام بها أو الممنوعة.

داخل المحمية، تتجول الثعالب بحرية من دون قيود، ومن ينتابها الفضول منها تتبع الزائرين وهم يتجولون في المسارات المحددة للزيارة. بينما البعض الآخر يمكن رؤيته أثناء فترة قيلولته أو تتشاكس مع بعضها بعضاً.

وهناك أيضا موقع مخصص يمكن للزوار من خلاله إلقاء الطعام من منصة مرتفعة إلى الثعالب الجائعة التي تتجمع أسفل المنصة.

في الركن المخصص للعب مع الحيوانات، يمكن للزوار لمس الثعالب والأرانب والماعز والمهور. ومن الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يسمح الطقس وحالة الحيوانات الجسدية للزوار بإمكانية حمل الثعالب بين أذرعهم.

ويحظى هذا الخيار بشعبية كبيرة خاصة في الموسم الذي يمكن فيه حمل أشبال الثعالب، والذي يكون عادة من أواخر أبريل إلى مايو، وفق موقع "اليابان بالعربي".

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