مطار رأس الخيمة يوقع اتفاقية مع "اكشن فلايت" لإنشاء قاعدة تشغيلية للسياحة ومغامرات الطيران

المصدر: ‎ وام

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وقع مطار رأس الخيمة الدولي واكشن فلايت للطيران اتفاقية لإنشاء قاعدة تشغيلية لأعمال السياحة ومغامرات الطيران الجديدة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة للمساعدة في دعم خطط رأس الخيمة الاستراتيجية لتوسيع قطاع السفر والسياحة في الإمارة.

و تم إبرام الاتفاقية خلال حفل التوقيع الذي أقيم في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والسيد أتاناسيوس تيتونيس الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي.

وسيتيح التعاون للمقيمين والزوار فرصة المشاركة في مجموعة من مغامرات الطيران المثيرة، مثل الرحلات الجوية البهلوانية والقفز بالمظلات والمنطاد بالهواء الساخن فضلاً عن توفير قاعدة لبرنامج تدريب الطيار الرأسي المتقدم لـ اكشن فلايت.

وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى المساهمة في استراتيجية تطوير الوجهات الطموحة في رأس الخيمة وتعزيز سمعتها المتنامية كعاصمة المغامرات لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم مجموعة فريدة من تجارب الطيران إلى الإمارة لأول مرة .

و سيمكن هذا التعاون على تعزيز مكانة امارة رأس الخيمة بإعتبارها مركز الطيران الأسرع نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم تصميمها لتوفير قاعدة تشغيلية لبرنامج التدريب الرأسي لـ اكشن فلايت متخصص في التدريب على الوقاية من الانزعاج والتعافي (UPRT) ، والذي تم تفويضه الآن لجميع طيارين الطائرات التجارية والخاصة وخطوط الطيران الجديدة ، محليًا ودوليًا ، وسيجتذب البرنامج طيارين محترفين من جميع أنحاء المنطقة وخارجها لترقية وتحديث مهاراتهم .

ومن خلال استراتيجية النمو التنافسية والإعلان الأخير عن خطة تطوير خمسية بقيمة 60 مليون درهم إماراتي، أصبحت امارة رأس الخيمة واحدة من أكثر المطارات جاذبية في المنطقة. حيث سيساعد البرنامج العمودي في تعزيز اتصالات المطار عبر مجتمع الطيران الدولي.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي " نحن نركز على مجالين هامين للغاية من مجالات التطوير وهما الترويج للاستثمارات السياحية والتجارية، في إمارة رأس الخيمة الجميلة. لذلك، نرحب بوصول شركة اكشن فلايت التي لا بد من أن تعزز مبادرات إلى آفاق جديدة من خلال خدمات منطاد الهواء الساخن والقفز بالمظلات ورحلات الطيران البهلوانية التي يقدمها خبراء ومحترفون من نيوزيلندا .. نتطلع إلى تزويد السائحين والمقيمين بأنشطة مثيرة يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها ".

وقال السيد أتاناسيوس تيتونيس، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: نحن متحمسون للترحيب بـ اكشن فلايت للطيران ذ.م.م. من خلال أنشطتها الجديدة في مجال سياحة المغامرات الجوية إلى مطار رأس الخيمة الدولي. ستكون مغامرة الطيران الجديدة مفيدة في الترويج لامارة رأس الخيمة كوجهة سياحية ورفع قيمة مضافة إلى المرحلة الجديدة من توسعاتنا.

ويأتي التوقيع تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شهد إطلاق شركة أكشن فلايت لمنطاد الهواء الساخن فوق نادي تاور لينكس للجولف، للاحتفال باليوبيل الذهبي وتقديم المشروع الجديد للشركاء وأصحاب المصلحة.

من جانبه قال السيد واين جاك، مؤسس اكشن فلايت : "نظرًا للزيادة في عدد الزوار للإمارة وتحقيق الهدف في أن تصبح عاصمة المغامرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك إمكانات هائلة لمواصلة تطوير قطاع السفر والسياحة في إمارة رأس الخيمة .. ومن خلال العمل مع مطار رأس الخيمة الدولي وشركائه، يمكننا تحقيق هدفنا المتمثل في نقل سياحة مغامرة الطيران إلى آفاق جديدة، وتحقيق هدفنا المتمثل في الارتقاء بسياحة المغامرات الجوية إلى آفاق جديدة، وتقديم تجارب سياحية فريدة مليئة بالمغامرات المثيرة والتي ستدعم الاقتصاد العام وتضيف قيمة إلى المنطقة. من خلال تحقيق استراتيجية استثمار طويلة المدى كما ستثني شراكتنا على دعم برنامج " VERTICAL "، وهو برنامجنا المتقدم لتدريب الطيارين، الذي سيوفر أحدث مرافق التدريب التي ستجذب شركات الطيران الدولية.

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