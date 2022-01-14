«سياحة أبوظبي» تتبنى أحدث تقنيات الدفع الرقمي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي مذكرة تفاهم مع «بي باي» (PayBy)، شركة التقنيات المالية المبتكرة، وذلك للمضي قدماً في اعتماد أنظمة دفع غير نقدية ولا تلامسية في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة.

وتنسجم مذكرة التفاهم هذه مع رؤية أبوظبي لتسريع التحول الرقمي وتطوير نظام مالي قائم على المعاملات غير النقدية، حيث إنها تهدف إلى استخدام حلول الدفع الرقمي غير التلامسية الآمنة والسلسة والمقبولة على نطاق واسع من «بي باي» في الفنادق ومراكز التسوق ومعالم الجذب وغيرها من منشآت السياحة والضيافة في الإمارة، وتقديم تجارب تلبي احتياجات الزوار والسياح والشركاء على حد سواء. كما أنها تحفز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الوجهات السياحية «الذكية».

ويسهم تطبيق حلول «بي باي» في الحد من تداول الأوراق النقدية في مختلف نقاط البيع، بما يواكب الاهتمام العالمي المتنامي بإجراءات الصحة والسلامة.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة تطوير تجربة الزوار والمنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تشكل مذكرة التفاهم مع «بي باي» خطوة استراتيجية نحو تطوير نظام مالي رقمي يجمع بين المرونة والسهولة والأمن، بالتزامن مع تحقيق تطلعات الشركاء والزوار والمجتمع المحلي.

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