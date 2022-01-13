سوق السفر العربي يعدل موعد نسخة 2022 تماشياً مع أسبوع العمل في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة ريد اكزبيشينز العالمية، الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي أن نسخة 2022 من معرضها السنوي الذي يستمر لمدة أربعة أيام سيفتتح الآن يوم الاثنين 9 مايو 2022 وينتهي يوم الخميس 12 مايو 2022 ليتماشى مع أسبوع العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيقام المعرض على أرضية مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أيضًا أن تتماشى التواريخ المعدلة لانعقاد الحدث مع الأسواق الدولية، والتي يتبع معظمها أيضًا أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نتطلع بشغف إلى الترحيب بمجتمع السفر والسياحة العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين 9 مايو 2022، حيث أعلنت حكومة دولة الإمارات في شهر ديسمبر الماضي تعديل أسبوع العمل في الدولة ليصبح لمدة أربعة أيام ونصف من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، ونحن على ثقة من أن التواريخ والأوقات المحدثة لسوق السفر العربي 2022 ستفيد العارضين والحضور على حد سواء من خلال تقديم ميزة التوافق مع الأسواق الدولية».

وقد كانت معنويات الأعمال في دولة الإمارات إيجابية للغاية بالتأكيد تماشياً مع أسبوع العمل الجديد وفقًا لاستطلاع أجرته شركة ميرسر للاستشارات الإدارية، حيث رحبت 84٪ من شركات القطاع الخاص بالمبادرة بشكل عام، وستتبنى 37٪ منهجًا مرنًا طويل الأمد، لا سيما تلك التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع دول الخليج الأخرى.

الآن في عامه التاسع والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من المعرض بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من الفترة الممتدة من الإثنين 9 مايو ولغاية الخميس 12 مايو 2022 على أرض مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث مرة أخرى على غرار نسخة 2021 من المعرض في الأسبوع التالي من النسخة الحضورية منه في يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022.

ستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية السعودية وروسيا والصين والهند بالإضافة إلى انعقاد فعالية ترافيل فورورد، التي ستجمع نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم لمدة أربعة أيام على مسرح ترافيل فورورد، حيث ستتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة وفعاليات التواصل السريع للمؤثرين الرقميين والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية للمنطقة وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

سيستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضًا مؤتمرات قمة مخصصة على المسرح العالمي، سيتم تسليط الضوء فdها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي، حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

وتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم على الرغم من تفشي متحور أوميكرون الأخير بالتزامن مع تسجيل معدلات حالات منخفضة باستمرار وإجراءات صارمة لضمان سلامة السياحة وإجراءات السفر في كل مرحلة ابتداء من الوصول إلى المغادرة، وتلتزم إمارة دبي على غرار الإمارات المجاورة لها بالحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة، حيث أشاد المجلس العالمي للسياحة والسفر بإدارتها الناجحة للجائحة ومنح المدينة ختم السفر الآمن بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.

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