«دايموند للتطوير العقاري» توقع اتفاقية شراكة مع الشركة العمانية للتنمية السياحية

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت «دايموند للتطوير العقاري» المتخصصة في تطوير المشروعات البيئية بدبي اتفاقية شراكة تطويرية مع الشركة العمانية للتنمية السياحية «مجموعة عُمران»، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 3.7 مليارات درهم (قرابة مليار دولار). وأثمرت هذه الشراكة عن تأسيس «شركة التطوير والاستثمار المستدام»، لتتولى مهام تنفيذ هذه المرحلة من المشروع.

وستركز المرحلة الأولى من المشروع، التي سُتنفذ على مساحة تصل إلى 900,000 متر مربع على إنشاء مشروع سياحي مستدام متعدد الاستخدامات، كما يحتفي المشروع الأول من نوعه في السلطنة بأنماط الحياة المستدامة، وستضم هذه المرحلة مجموعة من المرافق الرئيسية كالمتنزهات والمرافق العامة والوحدات السكنية والمحلات التجارية والمرافق التعليمية، وسيتسنى للزوار والقاطنين في المدينة التمتع بمجموعة واسعة من الخيارات والتجارب، تتضمن مرافق للضيافة، والمطاعم والمقاهي ومركزاً للفروسية، ومن المؤمل أن يتم إطلاقه رسمياً، والكشف عن كافة تفاصيله في وقت قريب لاحق.

وقال هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: يشكل تعاون مجموعة عُمران مع دايموند للتطوير العقاري انطلاقة فارقة، نستهل من خلالها العمل على بلورة الأهداف الموضوعة من خلال تنفيذ جزء حيوي من المخطط الرئيسي لهذا المشروع. كما يعكس توقيع هذه الاتفاقية رؤية المجموعة واستراتيجيتها الرامية إلى دفع عجلة التنمية السياحية في السلطنة، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتوافق مع توجهات جهاز الاستثمار العماني وأهداف رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للسياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة «دايموند للتطوير العقاري»: سعداء للغاية بالشراكة مع مجموعة عُمران لتنفيذ أول مشروعاتنا على أرض السلطنة،التي تزخر بمقومات وموارد طبيعية غنية، ونتطلع إلى إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي الذي سيرسي معايير جديدة يتجسد فيها التناغم التام بين الثراء الطبيعي ونمط الحياة العصرية وفق أعلى معايير الاستدامة.

وأضاف: تمتلك شركة دايموند للتطوير العقاري خبرة في بناء المدن المستدامة مكنتها من تحقيق إنجازات متميزة، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا وشراكتنا مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية في إرساء معايير جديدة لبناء مدن المستقبل المستدامة والوصول لمستقبل حيادي الكربون. وتأسست «دايموند للتطوير العقاري» في العام 2003، وطورت أول مدينة مستدامة متكاملة، ضمن فئتها على مستوى العالم.

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