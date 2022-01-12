«ليفا» تخطط لتشغيل 10 فنادق بنهاية 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فنادق ليفا عن خططها الاستراتيجية بتشغيل 10 فنادق بنهاية عام 2022، وذلك انطلاقًا من التزامها بتقديم تجربة فريدة لنزلائها ولأصحاب الفنادق على حدٍ سواء، وتتمتع العلامة التجارية المعروفة بفنادق ذات نمط الحياة الديناميكي بمكانة مرموقة في سوق الضيافة في الإمارات العربية المتحدة وهي معروفة بنموذج أعمالها «الفريد من نوعه» الذي يمكن أصحاب الفنادق من تغيير اتجاه علامتهم التجارية أو بناء عقاري فندقي جديد بحيث يكون معززًا بخبرة فنادق ليفا واستراتيجياتها التي نجحت تحت التجربة والاختبار.

وتعتبر فنادق ليفا حالياً في مرحلة مبكرة من التوسع، فإلى جانب فنادقها المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة تخطط الآن للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونظرًا للموقع الذي تحظى به مصر كوجهة سياحية مميزة في المنطقة، تعتزم فنادق ليفا إثبات وجودها في مشهد الضيافة هناك من خلال فنادق جديدة.

وينطبق الأمر كذلك على أفريقيا، حيث وضعتها فنادق ليفا ضمن أهدافها لعام 2022.

وقال جيه إس أناند، مؤسس فنادق ليفا ومديرها التنفيذي، «تخطط ليفا لتشغيل 10 فنادق مع انتهاء 2022، كما سنسعى إلى رد الجميل من خلال المساعدة في إحداث تأثير في المجتمعات التي تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم».

وأضاف قائلاً: «بينما نتعمق أكثر في خططنا التوسعية، سننظر أيضًا في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في مناطق مثل الشرق الأوسط الكبير وأفريقيا. ستغطي خطط المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بنا المبادرات الإقليمية والعالمية، حيث نخطط تدريجياً لوضع بصمتنا على المستوى الدولي».

وتتطلع فنادق ليفا إلى عام جديد مليء بالإنجازات، مسترشدة بتركيزها وتصميمها على الناس وخطط التوسع وتميز علامتها التجارية.

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